- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Derivative
活性化関数の導関数値を計算し、渡されたベクトル/行列に書き込みます
|
bool vector::Derivative(
パラメータ
vect_out/matrix_out
[out] 活性化関数の導関数の計算値を取得するためのベクトルまたは行列
activation
[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION列挙体からの活性化関数
axis
[in] ENUM_MATRIX_AXIS列挙体から野値（AXIS_HORZ — 水平軸、AXIS_VERT — 垂直軸）
...
[in] 追加のパラメータは活性化関数のパラメータと同じです。一部の活性化関数は追加パラメータを受け入れます。パラメータの指定がない場合は初期値が使用されます。
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
関数導関数により、誤差逆伝播中の学習で受け取った誤差に基づいてモデル パラメータを効率的に更新できます。