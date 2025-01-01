|
matrix a=matrix::Eye(4, 4);;
Print("matrix a \n", a);
Print("a.Rank()=", a.Rank());
matrix I=matrix::Eye(4, 4);
I[3, 3] = 0.; // rank deficient matrix
Print("I \n", I);
Print("I.Rank()=", I.Rank());
matrix b=matrix::Ones(1, 4);
Print("b \n", b);
Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 dimension - rank 1 unless all 0
matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1);
Print("zeros \n", zeros);
Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank());
/*
matrix a
[[1,0,0,0]
[0,1,0,0]
[0,0,1,0]
[0,0,0,1]]
a.Rank()=4
I
[[1,0,0,0]
[0,1,0,0]
[0,0,1,0]
[0,0,0,0]]
I.Rank()=3
b
[[1,1,1,1]]
b.Rank()=1
zeros
[[0]
[0]
[0]
[0]]
zeros.Rank()=0
*/