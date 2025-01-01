行列とベクトルによる数学演算

足し算、引き算、掛け算、割り算などの数学演算は、行列とベクトルに対して要素単位で実行できます。

数学関数は、もともとスカラー値に対して関連する操作を実行するために設計されました。ほとんどの関数は、行列とベクトルに適用できます。これには、MathAbs、MathArccos、MathArcsin、MathArctan、MathCeil、MathCos、MathExp、MathFloor、MathLog、MathLog10、MathMod、MathPow、MathRound、MathSin、MathSqrt、MathTan、MathExpm1、MathLog1p、MathArccosh、MathArcsinh、MathArctanh、MathCosh、MathSinh、MathTanhが含まれます。このような操作は、行列とベクトルの要素単位の処理を意味します。例

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

MathModとMathPowの場合、2番目の要素は適切なサイズのスカラーまたは行列/ベクトルのいずれかです。

次の例は、数学関数をベクトルに適用して標準偏差を計算する方法を示しています。