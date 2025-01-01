Resize

形状とサイズが変更された新しい行列を返します。

bool matrix::Resize(

const ulong rows,

const ulong cols,

const ulong reserve=0

);



bool vector::Resize(

const ulong size,

const ulong reserve=0

);

パラメータ

rows

[in] 新しい行数

cols

[in] 新しい列数

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse

注意事項

行列 (またはベクトル) はその場で処理されます。コピーは作成されません。任意のサイズを指定できます。つまり、rows_new*cols_new!=rows_old*cols_oldです。Reshapeとは異なり、行列は行ごとに処理されます。列数を増やすと、余分な列の値は未定義になります。行数を増やすと、新しい行の要素の値は未定義になります。列数を減らすと、行列の各行が切り捨てられます。

例