Ptp

Max() - Min()と同等の、行列/ベクトルまたは指定された行列軸の値の範囲を返します。Ptp - ピークツーピーク

double vector::Ptp();
 
double matrix::Ptp();
 
vector matrix::Ptp(
  const int  axis      // 軸
  );

パラメータ

axis

[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸

戻り値

値の範囲を持つベクトル（最大 - 最小）

  matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
  Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  vector cols_ptp=matrix_a.Ptp(0);
  vector rows_ptp=matrix_a.Ptp(1);
  double matrix_ptp=matrix_a.Ptp();
 
  Print("cols_ptp  ",cols_ptp);
  Print("rows_ptp  ",rows_ptp);
  Print("ptp value  ",matrix_ptp);
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  cols_ptp [9,8,10]
  rows_ptp [8,11,2,4]
  ptp value 11.0
  */
