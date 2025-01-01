MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド統計メソッドPtp ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression Ptp Max() - Min()と同等の、行列/ベクトルまたは指定された行列軸の値の範囲を返します。Ptp - ピークツーピーク double vector::Ptp(); double matrix::Ptp(); vector matrix::Ptp( const int axis // 軸 ); パラメータ axis [in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸 戻り値 値の範囲を持つベクトル（最大 - 最小） 例 matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vector cols_ptp=matrix_a.Ptp(0); vector rows_ptp=matrix_a.Ptp(1); double matrix_ptp=matrix_a.Ptp(); Print("cols_ptp ",cols_ptp); Print("rows_ptp ",rows_ptp); Print("ptp value ",matrix_ptp); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_ptp [9,8,10] rows_ptp [8,11,2,4] ptp value 11.0 */ Min Sum