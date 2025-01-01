MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド特徴メソッドTrace RowsColsSizeNormCondDetSLogDetRankTraceSpectrum Trace 行列の対角線に沿って合計を返します。 double matrix::Trace() 戻り値 対角線に沿った合計。 注意事項 行列の跡は、その固有値の和に等しくなります。 MQL5の例 matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}; a.Reshape(3, 3); Print("matrix a \n", a); Print("a.Trace() \n", a.Trace()); /* matrix a [[0,1,2] [3,4,5] [6,7,8]] a.Trace() 12.0 */ Pythonの例 a = np.arange(9).reshape((3,3)) print('a \n',a) print('np.trace(a) \n',np.trace(a)) [[0 1 2] [3 4 5] [6 7 8]] np.trace(a) 12 Rank Spectrum