ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド特徴メソッドTrace 

Trace

行列の対角線に沿って合計を返します。

double matrix::Trace()

戻り値

対角線に沿った合計。

注意事項

行列の跡は、その固有値の和に等しくなります。

 

MQL5の例

matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};
a.Reshape(3, 3);
Print("matrix a \n", a);
Print("a.Trace() \n", a.Trace());
 
 /*
matrix a
 [[0,1,2]
 [3,4,5]
 [6,7,8]]
a.Trace()
12.0
 */

 

Pythonの例

a = np.arange(9).reshape((3,3))
print('a \n',a)
print('np.trace(a) \n',np.trace(a))
 

[[0 1 2]
[3 4 5]
[6 7 8]]
 
np.trace(a)
12