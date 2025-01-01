ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド統計メソッドCumSum 

CumSum

指定された軸に沿ったものを含む、行列/ベクトル要素の累積和を返します。

vector vector::CumSum();
 
vector matrix::CumSum();
 
matrix matrix::CumSum(
  const int  axis      // 軸
  );

パラメータ

axis

[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸

戻り値

定された軸に沿った要素の累積合計

  matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
  Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  matrix cols_cumsum=matrix_a.CumSum(0);
  matrix rows_cumsum=matrix_a.CumSum(1);
  vector cumsum_values=matrix_a.CumSum();
 
  Print("cols_cumsum\n",cols_cumsum);
  Print("rows_cumsum\n",rows_cumsum);
  Print("cumsum values  ",cumsum_values);
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  cols_cumsum
  [[10,3,2]
   [11,11,14]
   [17,16,18]
   [24,27,27]]
  rows_cumsum
  [[10,13,15]
   [1,9,21]
   [6,11,15]
   [7,18,27]]
  cumsum values  [10,13,15,16,24,36,42,47,51,58,69,78]
  */