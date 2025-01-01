|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
Print("matrix_a\n",matrix_a);
matrix cols_cumsum=matrix_a.CumSum(0);
matrix rows_cumsum=matrix_a.CumSum(1);
vector cumsum_values=matrix_a.CumSum();
Print("cols_cumsum\n",cols_cumsum);
Print("rows_cumsum\n",rows_cumsum);
Print("cumsum values ",cumsum_values);
/*
matrix_a
[[10,3,2]
[1,8,12]
[6,5,4]
[7,11,9]]
cols_cumsum
[[10,3,2]
[11,11,14]
[17,16,18]
[24,27,27]]
rows_cumsum
[[10,13,15]
[1,9,21]
[6,11,15]
[7,18,27]]
cumsum values [10,13,15,16,24,36,42,47,51,58,69,78]
*/