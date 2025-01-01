ドキュメントセクション
CumProd

指定された軸に沿ったものを含む、行列/ベクトル要素の累積積を返します。

vector vector::CumProd();
 
vector matrix::CumProd();
 
matrix matrix::CumProd(
  const int  axis      // 軸
  );

パラメータ

axis

[in] 軸。0 — 各列の横軸（行全体）、1 — 各行の縦軸（列全体）

戻り値

指定された軸に沿った要素の累積積

  matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
  Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  matrix cols_cumprod=matrix_a.CumProd(0);
  matrix rows_cumprod=matrix_a.CumProd(1);
  vector cumprod_values=matrix_a.CumProd();
 
  Print("cols_cumprod\n",cols_cumprod);
  Print("rows_cumprod\n",rows_cumprod);
  Print("cumprod values  ",cumprod_values);
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  cols_cumprod
  [[10,3,2]
   [10,24,24]
   [60,120,96]
   [420,1320,864]]
  rows_cumprod
  [[10,30,60]
   [1,8,96]
   [6,30,120]
   [7,77,693]]
  cumprod values  [10,30,60,60,480,5760,34560,172800,691200,4838400,53222400,479001600]
  */