PInv

ムーア・ペンローズ逆行列法による行列の疑似逆行列を計算します。

matrix matrix::PInv()

戻り値

行列の疑似逆行列

int TestPseudoInverse(const int size_m, const int size_k)
 {
  matrix matrix_a(size_m,size_k);
  matrix matrix_inverted(size_k,size_m);
  matrix matrix_temp;
  matrix matrix_a2;
//--- 行列に書き込む
  MatrixTestFirst(matrix_a);
//--- 逆にする
  matrix_inverted=matrix_a.PInv();
//--- 正しさを確認する
  int errors=0;
//--- A * A+ * A = A   (A+ is a pseudo-inverse of A)
  matrix_temp=matrix_a.MatMul(matrix_inverted);
  matrix_a2=matrix_temp.MatMul(matrix_a);
  errors=(int)matrix_a.CompareByDigits(matrix_a2,10);
 
  printf("PseudoInversion %s matrix_size  %d x %d  errors=%d",errors==0?"passed":"failed",size_m,size_k,errors);
//---
  return(errors);
 }
