MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド初期化Ones 

Ones

この静的関数は、1で埋められた新しい行列を作成して返します。

static matrix matrix::Ones(
  const ulong  rows,    // 行数
  const ulong  cols      // 列数
  );
 
static vector vector::Ones(
  const ulong  size,    // ベクトルサイズ
  );
 

パラメータ

rows

[in] 行数

cols

[in] 列数

戻り値

1で埋められた、指定された行と列の新しい行列

MQL5の例

matrix ones=matrix::Ones(4, 4);
Print("ones = \n", ones);
/*
ones =
  [[1,1,1,1]
   [1,1,1,1]
   [1,1,1,1]
   [1,1,1,1]]
*/

Pythonの例

np.ones((4, 1))
array([[1.],
      [1.]])