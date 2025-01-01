MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド初期化Ones AssignCopyIndicatorBufferCopyRatesCopyTicksCopyTicksRangeEyeIdentityOnesZerosFullTriInitFillRandom Ones この静的関数は、1で埋められた新しい行列を作成して返します。 static matrix matrix::Ones( const ulong rows, // 行数 const ulong cols // 列数 ); static vector vector::Ones( const ulong size, // ベクトルサイズ ); パラメータ rows [in] 行数 cols [in] 列数 戻り値 1で埋められた、指定された行と列の新しい行列 MQL5の例 matrix ones=matrix::Ones(4, 4); Print("ones = \n", ones); /* ones = [[1,1,1,1] [1,1,1,1] [1,1,1,1] [1,1,1,1]] */ Pythonの例 np.ones((4, 1)) array([[1.], [1.]]) Identity Zeros