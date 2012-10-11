ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列とベクトルの操作Concat 

Concat

2つの部分行列を連結して1つの行列にします。2つのベクトルを連結して1つのベクトルにします。

vector vector::Concat(
const vector& second_part     // 連結する2番目のベクトル
  );
 
vector matrix::Concat(
const matrix& second_part     // 連結する2番目の行列
  );
 
matrix matrix::Split(
const matrix& second_part     // 連結する2番目の行列
            // 軸
  );

パラメータ

second_part

[in] 連結する2番目のベクトルまたは行列です。行列を任意の軸に沿って連結する場合、連結する軸以外の次元のサイズは一致している必要があります。

axis

[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸。

戻り値

軸パラメーターを指定せずにベクトルまたは行列を連結した場合はベクトルを返し、水平または垂直軸に沿って行列を連結した場合は行列を返します。

  vector vector_a={1,2,3,4};
  vector vector_b={5,6,7};
  vector vector_c=vector_a.Concat(vector_b);
  Print("vector_c=",vector_c);
 
  matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6}};
  matrix matrix_b={{7,8,9},{10,11,12}};
  vector_c=matrix_a.Concat(matrix_b);
  Print("vector_c=",vector_c);
 
  matrix matrix_c0=matrix_a.Concat(matrix_b,0);
  Print("matrix_c0=\n",matrix_c0);
 
  matrix matrix_c1=matrix_a.Concat(matrix_b,1);
  Print("matrix_c1=\n",matrix_c1);
 
 /*
 vector_c=[1,2,3,4,5,6,7]
 vector_c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
 matrix_c0=
 [[1,2,3]
  [4,5,6]
  [7,8,9]
  [10,11,12]]
 matrix_c1=
 [[1,2,3,7,8,9]
  [4,5,6,10,11,12]]
 */