- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concat
2つの部分行列を連結して1つの行列にします。2つのベクトルを連結して1つのベクトルにします。
|
vector vector::Concat(
パラメータ
second_part
[in] 連結する2番目のベクトルまたは行列です。行列を任意の軸に沿って連結する場合、連結する軸以外の次元のサイズは一致している必要があります。
axis
[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸。
戻り値
軸パラメーターを指定せずにベクトルまたは行列を連結した場合はベクトルを返し、水平または垂直軸に沿って行列を連結した場合は行列を返します。
例
|
vector vector_a={1,2,3,4};