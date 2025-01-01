MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド初期化Zeros AssignCopyIndicatorBufferCopyRatesCopyTicksCopyTicksRangeEyeIdentityOnesZerosFullTriInitFillRandom Zeros この静的関数は、0で埋められた新しい行列を作成して返します。 static matrix matrix::Zeros( const ulong rows, // 行数 const ulong cols // 列数 ); static vector vector::Zeros( const ulong size, // ベクトルサイズ ); パラメータ rows [in] 行数 cols [in] 列数 戻り値 0で埋められた、指定された行と列の新しい行列 MQL5の例 matrix zeros=matrix::Zeros(3, 4); Print("zeros = \n", zeros); /* zeros = [[0,0,0,0] [0,0,0,0] [0,0,0,0]] */ Pythonの例 np.zeros((2, 1)) array([[ 0.], [ 0.]]) Ones Full