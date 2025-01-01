ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド初期化Zeros 

Zeros

この静的関数は、0で埋められた新しい行列を作成して返します。

static matrix matrix::Zeros(
  const ulong  rows,    // 行数
  const ulong  cols      // 列数
  );
 
static vector vector::Zeros(
  const ulong  size,    // ベクトルサイズ
  );
 

パラメータ

rows

[in] 行数

cols

[in] 列数

戻り値

0で埋められた、指定された行と列の新しい行列

MQL5の例

matrix zeros=matrix::Zeros(3, 4);
Print("zeros = \n", zeros);
/*
zeros =
  [[0,0,0,0]
   [0,0,0,0]
   [0,0,0,0]]
*/

Pythonの例

np.zeros((2, 1))
array([[ 0.],
      [ 0.]])