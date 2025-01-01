MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド初期化Full AssignCopyIndicatorBufferCopyRatesCopyTicksCopyTicksRangeEyeIdentityOnesZerosFullTriInitFillRandom Full この静的関数は、指定された値で埋められた新しい行列を作成して返します。 static matrix matrix::Full( const ulong rows, // 行数 const ulong cols, // 列数 const double value // 書き入れる値 ); static vector vector::Full( const ulong size, // ベクトルサイズ const double value // 書き入れる値 ); パラメータ rows [in] 行数 cols [in] 列数 value [in] すべての行列要素に書き入れる値 戻り値 指定された値で埋められた、指定された行と列の新しい行列を返します MQL5の例 matrix full=matrix::Full(3,4,10); Print("full = \n", full); /* full = [[10,10,10,10] [10,10,10,10] [10,10,10,10]] */ 例 np.full((2, 2), 10) array([[10, 10], [10, 10]]) Zeros Tri