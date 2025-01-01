ドキュメントセクション
この静的関数は、指定された値で埋められた新しい行列を作成して返します。

static matrix matrix::Full(
  const ulong   rows,      // 行数
  const ulong   cols,      // 列数
  const double  value      // 書き入れる値
  );
 
static vector vector::Full(
  const ulong  size,      // ベクトルサイズ
  const double  value      // 書き入れる値
  );
 

パラメータ

rows

[in] 行数

cols

[in] 列数

value

[in] すべての行列要素に書き入れる値

戻り値

指定された値で埋められた、指定された行と列の新しい行列を返します

MQL5の例

matrix full=matrix::Full(3,4,10);
Print("full = \n", full);
/*
full =
  [[10,10,10,10]
   [10,10,10,10]
   [10,10,10,10]]
*/

np.full((2, 2), 10)
array([[10, 10],
      [10, 10]])
