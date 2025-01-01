- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Diag
対角を抽出する、または対角行列を構築します。
|
vector matrix::Diag(
パラメータ
v
[in] 要素が対応する対角に含まれるベクトル（ndiag=0が主対角）
ndiag=0
[in] 指定された対角。デフォルトは0です。主対角より上の対角にはndiag>0を使用し、主対角より下の対角にはndiag<0を使用します。
注意事項
未割り当て行列（次元を持たない）に対角を設定できます。この場合、サイズのゼロ行列が、対角ベクトルのサイズに対応するサイズで作成され、その後、対応する対角にベクトル値が入力されます。対角が既存の行列に設定されている場合、行列の次元は変更されず、対角ベクトルの外側の行列要素の値は変更されません。
例
|
vector v1={1,2,3};