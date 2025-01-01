- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
行列とベクトルの操作
これらは、基本的な行列操作（塗りつぶし、コピー、行列の一部の取得、転置、分割、並べ替え）のメソッドです。
行列の行と列を操作するメソッドもいくつかあります。
|
関数
|
アクション
|
行列/ベクトルに存在するNaNの数を戻します。
|
行列やベクトル内のNaNを指定した値に置き換え、置き換えた要素の数を返します。
|
行列の軸を反転または並べ替えて、修正された行列を返します
|
複素行列を共役転置します。複素数行列の虚部の符号を変えることで、行列の軸を反転または置換し、修正された行列（共役転置行列）を返します。
|
k番目の対角より上の要素をゼロにした行列のコピーを返します（下三角行列）
|
k番目の対角より下の要素をゼロにした行列のコピーを返します（上三角行列）
|
対角を抽出するか、対角行列を構築します
|
行ベクトルを返します。指定された行にベクトルを書き込みます
|
列ベクトルを返します。指定された列にベクトルを書き込みます
|
指定された行列/ベクトルのコピーを返します
|
2つの部分行列を連結して1つの行列にします。2つのベクトルを連結して1つのベクトルにします。
|
指定された精度で2つの行列/ベクトルの要素を比較します
|
2つの行列/ベクトルの要素を有効数字まで比較します
|
2つではなく1つのインデックスを介して行列要素をアドレス指定できるようにします
|
行列/ベクトルの要素を有効な値の指定された範囲に制限します
|
データを変更せずに行列の形状を変更します
|
形状とサイズが変更された新しい行列を返します
|
行列の行を入れ替えます
|
行列の列を入れ替えます
|
行列を複数の部分行列に分割します
|
行列を複数の部分行列に水平に分割します（axis=0のSplitと同じ）
|
行列を複数の部分行列に垂直に分割します（axis=1のSplitと同じ）
|
行列/ベクトルを間接的に並べ替えます
|
行列/ベクトルをその場で並べ替えます