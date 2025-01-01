ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列とベクトルの操作 

行列とベクトルの操作

これらは、基本的な行列操作（塗りつぶし、コピー、行列の一部の取得、転置、分割、並べ替え）のメソッドです。

行列の行と列を操作するメソッドもいくつかあります。

関数

アクション

HasNan

行列/ベクトルに存在するNaNの数を戻します。

ReplaceNan

行列やベクトル内のNaNを指定した値に置き換え、置き換えた要素の数を返します。

Transpose

行列の軸を反転または並べ替えて、修正された行列を返します

TransposeConjugate

複素行列を共役転置します。複素数行列の虚部の符号を変えることで、行列の軸を反転または置換し、修正された行列（共役転置行列）を返します。

TriL

k番目の対角より上の要素をゼロにした行列のコピーを返します（下三角行列）

TriU

k番目の対角より下の要素をゼロにした行列のコピーを返します（上三角行列）

Diag

対角を抽出するか、対角行列を構築します

Row

行ベクトルを返します。指定された行にベクトルを書き込みます

Col

列ベクトルを返します。指定された列にベクトルを書き込みます

Copy

指定された行列/ベクトルのコピーを返します

Concat

2つの部分行列を連結して1つの行列にします。2つのベクトルを連結して1つのベクトルにします。

Compare

指定された精度で2つの行列/ベクトルの要素を比較します

CompareByDigits

2つの行列/ベクトルの要素を有効数字まで比較します

Flat

2つではなく1つのインデックスを介して行列要素をアドレス指定できるようにします

Clip

行列/ベクトルの要素を有効な値の指定された範囲に制限します

Reshape

データを変更せずに行列の形状を変更します

Resize

形状とサイズが変更された新しい行列を返します

SwapRows

行列の行を入れ替えます

SwapCols

行列の列を入れ替えます

Split

行列を複数の部分行列に分割します

Hsplit

行列を複数の部分行列に水平に分割します（axis=0のSplitと同じ）

Vsplit

行列を複数の部分行列に垂直に分割します（axis=1のSplitと同じ）

ArgSort

行列/ベクトルを間接的に並べ替えます

Sort

行列/ベクトルをその場で並べ替えます