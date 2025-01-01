- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
指定されたインデックスのベクトル要素の値を設定します。
|
bool vector::Set(
パラメータ
index
[in] 値を設定する必要がある要素のインデックス
value
[in] 値
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
Setメソッドは、角括弧を使用した値の割り当て(vector[index]=value)と同等です。このメソッドは、このタイプの表記法が使用されている言語からのコードの転送を簡素化するために追加されました。以下の例は、指定されたインデックスによる値をベクトルに入力するための両方のオプションを示しています。
例：
|
void OnStart()