CopyRates
指定された量の指定された銘柄期間のMqlRates構造体の履歴シリーズを行列/ベクトルに取得します。要素は現在から過去までカウントダウンされます。つまり、開始位置が0の場合は現在足を意味します。
最も古い要素が行列/ベクトルの先頭に配置されるように、データがコピーされます。3つの関数オプションがあります。
初期位置と必要な要素数によるアクセス
|
bool matrix::CopyRates(
初期日付と必要な要素数によるアクセス
|
bool matrix::CopyRates(
必要な時間の開始日と終了日によるアクセス
|
bool matrix::CopyRates(
ベクトル法
初期位置と必要な要素数によるアクセス
|
bool vector::CopyRates(
初期日付と必要な要素数によるアクセス
|
bool vector::CopyRates(
必要な時間の開始日と終了日によるアクセス
|
bool vector::CopyRates(
パラメータ
symbol
[in] 銘柄
period
[in] 期間
rates_mask
[in] 要求されたシリーズのタイプを指定するフラグのENUM_COPY_RATES列挙の組み合わせ。 ベクトルにコピーする場合、ENUM_COPY_RATES列挙から1つの値のみを指定できます。そうしないと、エラーが発生します。
start
[in] 最初に複製された要素のインデックス
count
[in] 複製された要素の数
from
[in] 最初の要素に対応するバーの時刻
to
[in] 最後の要素に対応するバーの時刻
戻り値
成功の場合はtrue、エラーの場合はfalse
注意事項
要求されたデータがサーバ上で利用可能なデータに含まれていない場合、この関数はfalseを返します。TERMINAL_MAXBARS（チャートでのバーの最大数）以外のデータが要求された場合も、この関数はfalseを返します。
EAまたはスクリプトからデータを要求するとき、端末が適切なデータをローカルに持っていない場合、またはデータがローカル履歴から構築できるがまだ準備ができていない場合、サーバからのダウンロードが開始されます。 この関数は、タイムアウトが終わるまでに準備ができているデータの量を返します。ただし、履歴のダウンロードは続行されるため、次の同様の要求ではさらに多くのデータを返します。
開始日及び必要な要素の数によってデータが要求された場合、指定された日付以前のデータのみが戻されます。間隔が設定され秒まで数えられます。つまり、値（ボリューム、スプレッド、始値、高値、安値、終値、時刻）が返されたバーの開始日は常に指定された日付以前です。
日付の指定された範囲のデータを要求した場合、この区間からのデータのみが返されます。間隔が設定され秒まで数えられます。つまり、値（ボリューム、スプレッド、指標バッファの値、始値、高値、安値、終値、時刻）が返されたバーの開始時刻は常に指定された区間内にあります。
例えば、現在の曜日が土曜日の場合、start_time=Last_Tuesdayとstop_time=Last_Fridayが指定されると、関数は0を返します。週足は常に日曜日に開始され、指定された範囲内には週足が1つもないためです。
現在の未完成のバーに対応する値を返す必要がある場合、start_pos=0及びcount=1を指定して1 番目の呼び出し方法を用います。
ENUM_COPY_RATES列挙には、行列または配列に渡されるデータの型を指定するフラグが含まれています。フラグの組み合わせにより、1回の要求で履歴から複数のシリーズを取得できます。行列の行の順序は、ENUM_COPY_RATES列挙の値の順序に対応します。言い換えれば、行列内でHighデータを含む行は常にLowデータを含む行よりも高くなります。
|
ID
|
値
|
説明
|
COPY_RATES_OPEN
|
1
|
始値のシリーズ
|
COPY_RATES_HIGH
|
2
|
高値のシリーズ
|
COPY_RATES_LOW
|
4
|
低値のシリーズ
|
COPY_RATES_CLOSE
|
8
|
終値のシリーズ
|
COPY_RATES_TIME
|
16
|
時系列（バーの開く時間）
ベクトルと行列（vectordとmatrixf）で floatで時間を取得すると約100秒の損失が発生します。float精度は厳しく制限されており、1<<24より大きい整数はfloatで正確に表現できないためです。
|
COPY_RATES_VOLUME_TICK
|
32
|
ティック数量
|
COPY_RATES_VOLUME_REAL
|
64
|
取引高
|
COPY_RATES_SPREAD
|
128
|
スプレッド
|
組み合わせ
|
|
|
COPY_RATES_OHLC
|
15
|
始値、高値、安値、終値のシリーズ
|
COPY_RATES_OHLCT
|
31
|
始値、高値、安値、終値、時間のシリーズ
|
データ配置
|
|
|
COPY_RATES_VERTICAL
|
32768
|
受信した系列値は行列内で垂直に配置されます。最も古いデータが行列の最初の行に配置され、最新のデータが最後の行に配置されます。
デフォルトのコピーでは、系列が横軸に沿って行列に追加されます。
このフラグは、行列にコピーする場合にのみ適用されます。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照