- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
2つではなく1つのインデックスを介して行列要素をアドレス指定できます。
|
bool matrix::Flat(
パラメータ
index
[in] フラットインデックス
value
[in] 指定されたインデックスで設定する値
戻り値
指定されたインデックスによる値
注意事項
行列mat(3,3)の場合、アクセスは次のように記述できます。
- 読み取り：x=mat.Flat(4)（x=mat[1][1]と同等）
- 書き込み：mat.Flat(5, 42)（mat[1][2]=42と同等）
例
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};