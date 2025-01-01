matrix weights1, weights2, weights3; // 重みの行列

matrix output1, output2, result; // ニューラル層出力の行列

input int layer1 = 200; // 最初の隠れ層のサイズ

input int layer2 = 200; // 2番目の隠れ層のサイズ

input int Epochs = 20000; // トレーニングエポック数

input double lr = 3e-6; // 学習率

input ENUM_ACTIVATION_FUNCTION ac_func = AF_SWISH; // 活性化関数

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int train = 1000; // トレーニングサンプルサイズ

int test = 10; // テストサンプルサイズ

matrix m_data, m_target;

//--- トレーニングサンプルを生成する

if(!CreateData(m_data, m_target, train))

return;

//--- モデルをトレーニングする

if(!Train(m_data, m_target, Epochs))

return;

//--- テストサンプルを生成する

if(!CreateData(m_data, m_target, test))

return;

//--- モデルをテストする

Test(m_data, m_target);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| サンプル生成メソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateData(matrix &data, matrix &target, const int count)

{

//--- 初期データと結果行列を初期化する

if(!data.Init(count, 3) || !target.Init(count, 1))

return false;

//--- 初期データ行列をランダムな値で埋める

data.Random(-10, 10);

//--- トレーニングサンプルの目標値を計算する

vector X1 = MathPow(data.Col(0) + data.Col(1) + data.Col(1), 2);

vector X2 = MathPow(data.Col(0), 2) + MathPow(data.Col(1), 2) + MathPow(data.Col(2), 2);

if(!target.Col(X1 / X2, 0))

return false;

//--- 結果を返す

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| モデルトレーニングメソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Train(matrix &data, matrix &target, const int epochs = 10000)

{

//--- モデルを作成する

if(!CreateNet())

return false;

//--- モデルをトレーニングする

for(int ep = 0; ep < epochs; ep++)

{

//--- フィードフォワードパス

if(!FeedForward(data))

return false;

PrintFormat("Epoch %d, loss %.5f", ep, result.Loss(target, LOSS_MSE));

//--- 重み行列の逆伝播と更新

if(!Backprop(data, target))

return false;

}

//--- 結果を返す

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| モデル作成メソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateNet()

{

//--- 重み行列を初期化する

if(!weights1.Init(4, layer1) || !weights2.Init(layer1 + 1, layer2) || !weights3.Init(layer2 + 1, 1))

return false;

//--- 重み行列にランダムな値を書き込む

weights1.Random(-0.1, 0.1);

weights2.Random(-0.1, 0.1);

weights3.Random(-0.1, 0.1);

//--- 結果を返す

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| フィードフォワードメソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FeedForward(matrix &data)

{

//--- 初期データサイズを確認する

if(data.Cols() != weights1.Rows() - 1)

return false;

//--- 1番目のニューラル層を計算する

matrix temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

output1 = temp.MatMul(weights1);

//--- 活性化関数を計算する

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- 2番目のニューラル層を計算する

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

output2 = temp.MatMul(weights2);

//--- 活性化関数を計算する

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- 3番目のニューラル層を計算する

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

result = temp.MatMul(weights3);

//--- 結果を返す

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 逆伝播メソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Backprop(matrix &data, matrix &target)

{

//--- ターゲット値の行列のサイズを確認する

if(target.Rows() != result.Rows() ||

target.Cols() != result.Cols())

return false;

//--- 目標値からの計算値の偏差を決定する

matrix loss = (target - result) * 2;

//--- 勾配を前の層に伝播する

matrix gradient = loss.MatMul(weights3.Transpose());

//--- 最後の層の重み行列を更新する

matrix temp;

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

weights3 = weights3 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- 活性化関数の導関数によって誤差勾配を調整する

if(!output2.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- 勾配をより低い層に伝播する

gradient = loss.MatMul(weights2.Transpose());

//--- 2番目の隠れ層の重み行列を更新する

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

weights2 = weights2 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- 活性化関数の導関数によって誤差勾配を調整する

if(!output1.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- 1番目の隠れ層の重み行列を更新する

temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

weights1 = weights1 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- 結果を返す

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| モデルテストメソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test(matrix &data, matrix &target)

{

//--- テストデータのフィードフォワード

if(!FeedForward(data))

return false;

//--- モデルの計算結果と真の値を記録する

PrintFormat("Test loss %.5f", result.Loss(target, LOSS_MSE));

ulong total = data.Rows();

for(ulong i = 0; i < total; i++)

PrintFormat("(%.2f + %.2f + %.2f)^2 / (%.2f^2 + %.2f^2 + %.2f^2) = Net %.2f, Target %.2f", data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2],

data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2], result[i, 0], target[i, 0]);

//--- 結果を返す

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+