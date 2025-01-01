ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列とベクトルの操作Col 

Col

列ベクトルを返します。指定された列にベクトルを書き込みます。

vector matrix::Col(
  const ulong  ncol      // 列番号
  );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // 列ベクトル
  const ulong  ncol      // 列番号
  );

パラメータ

ncol

[in]  列の数

戻り値

ベクトル

注意事項

未割り当て行列（次元を持たない）に列を設定できます。この場合、ベクトルサイズ x 列の数 + 1のサイズのゼロ行列が作成され、その後、ベクトル要素の値が対応する列に入力されます。列が既存の行列に設定されている場合、行列の次元は変更されず、列ベクトルの外側の行列要素の値は変更されません。

  vector v1={1,2,3};
  matrix m1;
  m1.Col(v1,1);
  Print("m1\n",m1);
  matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
  m2.Col(v1,2);
  Print("m2\n",m2);
 
  Print("col 1 - ",m2.Col(1));
  Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
 /*
m1
 [[0,1]
 [0,2]
 [0,3]]
m2
 [[8,8,1,8,8]
 [8,8,2,8,8]
 [8,8,3,8,8]
 [8,8,8,8,8]]
col 1 - [8,8,8,8]
col 2 - [1,2,3,8]
 */
Row