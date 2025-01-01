- Activation
RegressionMetric
回帰指標を計算して、実際のデータと比較して予測データの品質を評価します
|
double vector::RegressionMetric(
パラメータ
vector_true/matrix_true
[in] 真の値のベクトルまたは行列
metric
[in] ENUM_REGRESSION_METRIC列挙体からの指標型
axis
[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸
戻り値
真のデータと比較して予測データの品質を評価する計算された指標
注意事項
- REGRESSION_MAE — 予測値と対応する真の値との間の絶対差を表す平均絶対誤差
- REGRESSION_MSE — 予測値と対応する真の値の間の二乗差を表す平均二乗誤差
- REGRESSION_RMSE — MSEの平方根
- REGRESSION_R2 - 1 — MSE(regression) / MSE(mean)
- REGRESSION_MAPE — 百分率としてのMAE
- REGRESSION_MSPE — 百分率としてのMSE
- REGRESSION_RMSLE — 対数スケールで計算されたRMSE
例：
|
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};