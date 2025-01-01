ドキュメントセクション
k番目の対角より上の要素をゼロにした行列のコピーを返します（下三角行列）。

matrix matrix::Tril(
  const int    ndiag=0      // 対角のインデックス
  );

パラメータ

ndiag=0

[in] それより上の要素をゼロにする対角。ndiag = 0（デフォルト）は主対角で、ndiag < 0はその下、ndiag > 0はその上です。

戻り値

下三角行列が1で満たされ、その他の部分が0である行列

MQL5の例

  matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
  matrix b=a.TriL(-1);
  Print("matrix b \n",b);
 
 /*
matrix_c
 [[0,0,0]
 [4,0,0]
 [7,8,0]
 [10,11,12]]
 */

Pythonの例

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0 0 0]
[ 4 0 0]
[ 7 8 0]
[10 11 12]]