Compare

指定された精度で2つの行列/ベクトルの要素を比較します。

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

パラメータ

vector_b

[in] 比較するベクトル

epsilon

[in] 精度

戻り値

比較される行列/ベクトルの不一致要素の数（行列が等しい場合は0、そうでない場合は0より大きくなる）

注意事項

比較演算子「==」または「!=」は、正確な要素単位の比較を実行します。実数の正確な比較は用途が限られていることが知られているため、イプシロン比較法が追加されました。たとえば、1つの行列に1e-20から1e+20までの範囲の要素が含まれる場合があります。このような行列は、有効数字までの要素ごとの比較を使用して処理できます。

例