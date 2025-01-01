- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Compare
指定された精度で2つの行列/ベクトルの要素を比較します。
|
ulong vector::Compare(
パラメータ
vector_b
[in] 比較するベクトル
epsilon
[in] 精度
戻り値
比較される行列/ベクトルの不一致要素の数（行列が等しい場合は0、そうでない場合は0より大きくなる）
注意事項
比較演算子「==」または「!=」は、正確な要素単位の比較を実行します。実数の正確な比較は用途が限られていることが知られているため、イプシロン比較法が追加されました。たとえば、1つの行列に1e-20から1e+20までの範囲の要素が含まれる場合があります。このような行列は、有効数字までの要素ごとの比較を使用して処理できます。
例
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4}};