MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列とベクトルの操作Transpose
Transpose
行列の転置。行列の軸を反転または並べ替えて、修正された行列を返します。
|
matrix matrix::Transpose()
戻り値
転置行列
次は、MQL5での単純な行列転置アルゴリズムです。
|
matrix MatrixTranspose(const matrix& matrix_a)
MQL5の例
|
matrix a= {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}};
Pythonの例
|
import numpy as np