uchar型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします。
bool ArrayFromFP8(
double型のオーバーロード
bool ArrayFromFP8(
パラメータ
dst_array[]
[out] float型またはdouble型の受信側配列
src_array[]
[in] uchar型のソース配列
fmt
[in] ENUM_FLOAT8_FORMAT列挙からのコピー形式
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse
注意事項
あらゆる種類のFP8形式はENUM_FLOAT8_FORMAT列挙で定義されており、MQL5ではONNXモデルでの操作にのみ使用されます。
OnnxRun関数の実行から取得した出力パラメータがENUM_FLOAT8_FORMAT列挙型のFP8である場合、この関数を使用して、結果をfloatまたはdouble配列に変換できます。
FP8（8ビット浮動小数点）は、浮動小数点数を表すために使用されるデータ型の1つです。FP8では、各数値は8データビットで表され、通常は符号、指数、仮数の3つの要素に分割されます。この形式は精度とストレージ効率のバランスが取れているため、メモリと計算効率を必要とするアプリケーションにとって魅力的です。
FP8はコンパクトな数値表現を採用することにより、メモリ要件を削減し、計算を高速化します。さらに、FP8は、算術計算や信号処理などの低レベルの演算を実装するのにも役立ちます。
例：記事の関数float16およびfloat8形式のONNXモデルの操作
