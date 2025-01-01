ArrayFromFP8

uchar型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします。

bool ArrayFromFP8(

const float& dst_array[],

const uchar& src_array[],

ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt

);

double型のオーバーロード

bool ArrayFromFP8(

const double& dst_array[],

const uchar& src_array[],

ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt

);

パラメータ

dst_array[]

[out] float型またはdouble型の受信側配列

src_array[]

[in] uchar型のソース配列

fmt

[in] ENUM_FLOAT8_FORMAT列挙からのコピー形式

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse

注意事項

あらゆる種類のFP8形式はENUM_FLOAT8_FORMAT列挙で定義されており、MQL5ではONNXモデルでの操作にのみ使用されます。

OnnxRun関数の実行から取得した出力パラメータがENUM_FLOAT8_FORMAT列挙型のFP8である場合、この関数を使用して、結果をfloatまたはdouble配列に変換できます。

FP8（8ビット浮動小数点）は、浮動小数点数を表すために使用されるデータ型の1つです。FP8では、各数値は8データビットで表され、通常は符号、指数、仮数の3つの要素に分割されます。この形式は精度とストレージ効率のバランスが取れているため、メモリと計算効率を必要とするアプリケーションにとって魅力的です。

FP8はコンパクトな数値表現を採用することにより、メモリ要件を削減し、計算を高速化します。さらに、FP8は、算術計算や信号処理などの低レベルの演算を実装するのにも役立ちます。

例：記事の関数float16およびfloat8形式のONNXモデルの操作

//+------------------------------------------------------------------+

//| RunCastFloat8Float |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RunCastFloat8ToFloat(long model_handle,const ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt)

{

PrintFormat("TEST: %s(%s)",__FUNCTION__,EnumToString(fmt));

//---

float test_data[15] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

uchar data_float8[15] = {};

if(!ArrayToFP8(data_float8,test_data,fmt))

{

Print("error in ArrayToFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

U<uchar> input_float8_values[3*5];

U<float> output_float_values[3*5];

float test_data_float[];

//--- convert float8 to float

if(!ArrayFromFP8(test_data_float,data_float8,fmt))

{

Print("error in ArrayFromFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

for(uint i=0; i<data_float8.Size(); i++)

{

input_float8_values[i].value=data_float8[i];

PrintFormat("%d input value =%f Hex float8 = %s ushort value=%d",i,test_data_float[i],ArrayToHexString(input_float8_values[i].uc),input_float8_values[i].value);

}

Print("ONNX input array: ",ArrayToString(input_float8_values));

//--- execute model (convert float8 to float using ONNX)

if(!OnnxRun(model_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_float8_values,output_float_values))

{

PrintFormat("error in OnnxRun. error code=%d",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

Print("ONNX output array: ",ArrayToString(output_float_values));

//--- calculate error (compare ONNX and ArrayFromFP8 results)

double sum_error=0.0;

for(uint i=0; i<test_data.Size(); i++)

{

double delta=test_data_float[i]-(double)output_float_values[i].value;

sum_error+=MathAbs(delta);

PrintFormat("%d output float %f = %s difference=%f",i,output_float_values[i].value,ArrayToHexString(output_float_values[i].uc),delta);

}

//---

PrintFormat("%s(%s): sum_error=%f

",__FUNCTION__,EnumToString(fmt),sum_error);

return(true);

}

