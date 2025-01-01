MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド解LstSq SolveLstSqInvPInv LstSq 線形代数方程式の最小二乗解を返します（非正方行列または縮退行列の場合）。 vector matrix::LstSq( const vector b // 縦座標または「従属変数」の値 ); パラメータ b [in] 縦座標または「従属変数」の値（自由項のベクトル） 戻り値 系 a * x = b の解を持つベクトル。これは、正確な解を持つシステムにのみ当てはまります。 例 matrix a={{3, 2}, {4,-5}, {3, 3}}; vector b={7,40,3}; //--- vector x=a.LstSq(b); //--- 確認。[5, -4]が必要 Print("x=", x); //--- 確認。[7, 40, 3]が必要 vector b1=a.MatMul(x); Print("b1=",b1); /* x=[5.000000000000002,-4] b1=[7.000000000000005,40.00000000000001,3.000000000000005] */ Solve Inv