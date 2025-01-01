LstSq

線形代数方程式の最小二乗解を返します（非正方行列または縮退行列の場合）。

vector matrix::LstSq(

const vector b

);

パラメータ

b

[in] 縦座標または「従属変数」の値（自由項のベクトル）

戻り値

系 a * x = b の解を持つベクトル。これは、正確な解を持つシステムにのみ当てはまります。

例