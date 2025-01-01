Burkhard Balz, membro del comitato esecutivo della Bundesbank, può chiarire alcuni aspetti del regolamento finanziario in Germania.

La banca centrale tedesca, la Bundesbank, è governata e gestita dal comitato esecutivo. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica federale di Germania. Burkhard Balz è membro della Direzione dal 2018. È responsabile dei pagamenti e dei sistemi di regolamento, nonché dell'educazione economica e del dialogo della Banca centrale internazionale. Prima di assumere il suo incarico nella Bundesbank, è stato membro della commissione per i problemi economici e monetari della BCE.

Partecipa spesso a vari eventi, parla a vari forum internazionali, conferenze e congressi, conferenze agli studenti, ecc.

Il discorso dei membri del comitato esecutivo della Bundesbank può avere un effetto a breve termine sulle quotazioni valutarie, la cui natura dipende dall'argomento e dalla formulazione. Tuttavia, l'effetto è raramente significativo.