Discorso di Balz, membro del comitato esecutivo della Deutsche Bundesbank (Deutsche Bundesbank Executive Board Member Balz Speech)

Germania
EUR, Euro
Deutsche Bundesbank
Denaro
Medio
Burkhard Balz, membro del comitato esecutivo della Bundesbank, può chiarire alcuni aspetti del regolamento finanziario in Germania.

La banca centrale tedesca, la Bundesbank, è governata e gestita dal comitato esecutivo. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica federale di Germania. Burkhard Balz è membro della Direzione dal 2018. È responsabile dei pagamenti e dei sistemi di regolamento, nonché dell'educazione economica e del dialogo della Banca centrale internazionale. Prima di assumere il suo incarico nella Bundesbank, è stato membro della commissione per i problemi economici e monetari della BCE.

Partecipa spesso a vari eventi, parla a vari forum internazionali, conferenze e congressi, conferenze agli studenti, ecc.

Il discorso dei membri del comitato esecutivo della Bundesbank può avere un effetto a breve termine sulle quotazioni valutarie, la cui natura dipende dall'argomento e dalla formulazione. Tuttavia, l'effetto è raramente significativo.