CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al dettaglio su base annuale in Germania (Germany Retail Sales y/y)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale di statistica della Germania (Federal Statistical Office of Germany)
Settore
Consumatore
Basso 4.9% 4.1%
2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le vendite al dettaglio riflettono una variazione delle vendite al dettaglio tedesche, escluse le autovetture e il carburante. Il campione comprende circa 18.300 aziende. Le vendite sono indicate a prezzi correnti e sono corrette per gli effetti di calendario e stagionali, nonché per l'inflazione.

Il fatturato comprende gli importi totali fatturati da un'impresa nell'anno di riferimento (IVA esclusa) dalla vendita o dal noleggio di beni (prodotti) e dalla fornitura di servizi a terzi, compresi gli autoconsumi, le vendite ai dipendenti e compresi i costi fatturati separatamente per il trasporto, l'affrancatura, l'imballaggio, ecc, indipendentemente dal ricevimento del pagamento e dall'obbligo fiscale. Dal 2017, i ricavi includono anche i proventi da attività accessorie non tipiche.

Le indagini mensili al dettaglio fanno parte del sistema statistico a breve termine dell'Unione europea a fini di politica monetaria ed economica. Forniscono inoltre informazioni sull'uso di parti del consumo privato. Le indagini commerciali mensili sono un importante supplemento ai risultati delle statistiche commerciali annuali, le quali forniscono informazioni sulla struttura, la redditività e la produttività del commercio. Le indagini mensili nel settore della distribuzione sono anche denominate indagini economiche, in contrasto con l'indagine strutturale annuale.

I principali utenti sono

  • Ministero federale dell'economia e della tecnologia e corrispondenti dipartimenti statali,
  • Commissione europea
  • Banca centrale europea,
  • Associazioni di categoria,
  • Conti nazionali.

La pubblicazione avviene 30 giorni dopo la fine del mese di riferimento per le attività selezionate e 45 giorni dopo la fine del mese di riferimento in una ripartizione approfondita delle attività.

Il fatturato del commercio al dettaglio su base annua riflette la variazione del fatturato del commercio al dettaglio nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto i loro livelli di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un impatto negativo sui tassi dell'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio su base annuale in Germania (Germany Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
4.9%
4.1%
2.6%
giu 2025
2.6%
4.4%
2.9%
mag 2025
2.9%
5.3%
3.3%
apr 2025
3.3%
5.1%
4.3%
mar 2025
4.3%
3.0%
3.3%
feb 2025
3.3%
2.4%
2.9%
gen 2025
2.9%
1.3%
1.8%
dic 2024
1.8%
0.9%
2.5%
nov 2024
2.5%
0.3%
1.0%
ott 2024
1.0%
3.0%
3.8%
set 2024
3.8%
0.8%
2.1%
ago 2024
2.1%
-1.7%
-0.8%
lug 2024
-0.8%
-2.1%
giu 2024
-2.1%
-1.8%
mag 2024
-1.8%
1.0%
apr 2024
-0.6%
1.6%
0.3%
mar 2024
0.3%
1.7%
-2.7%
feb 2024
-2.7%
2.3%
-1.4%
gen 2024
-1.4%
-2.0%
-1.7%
dic 2023
-1.7%
-1.3%
-2.4%
nov 2023
-2.4%
-0.9%
-0.1%
ott 2023
-0.1%
-1.4%
-4.3%
set 2023
-4.3%
-1.1%
-2.3%
ago 2023
-2.3%
-2.7%
-2.2%
lug 2023
-2.2%
-5.5%
-1.6%
giu 2023
-1.6%
-6.3%
-3.6%
mag 2023
-3.6%
-6.7%
-4.3%
apr 2023
-4.3%
-7.0%
-8.6%
mar 2023
-8.6%
-6.1%
-7.1%
feb 2023
-7.1%
-5.2%
-6.9%
gen 2023
-6.9%
-5.0%
-6.4%
dic 2022
-6.4%
-4.3%
-5.9%
nov 2022
-5.9%
-2.5%
-5.0%
ott 2022
-5.0%
-1.5%
-0.9%
set 2022
-0.9%
-0.4%
-4.3%
ago 2022
-4.3%
0.8%
-5.5%
lug 2022
-5.5%
-0.6%
-9.6%
giu 2022
-8.8%
1.0%
1.1%
mag 2022
-3.6%
1.6%
-0.4%
apr 2022
-0.4%
126.5%
-0.1%
mar 2022
-0.1%
0.8%
7.1%
feb 2022
7.1%
2.4%
10.4%
gen 2022
10.3%
1.8%
0.8%
dic 2021
0.0%
1.0%
0.5%
nov 2021
-0.2%
-0.5%
-3.3%
ott 2021
-4.1%
3.1%
-0.6%
set 2021
-0.7%
3.5%
0.9%
ago 2021
0.4%
-1.6%
0.4%
lug 2021
-0.3%
7.1%
6.5%
giu 2021
6.2%
5.1%
-1.8%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento