Sabine Mauderer, membro del comitato esecutivo della Bundesbank, può chiarire alcuni aspetti delle politiche introdotte dalla banca centrale tedesca. Sabine Mauderer è responsabile dei mercati, delle risorse umane e dei cambiamenti climatici.

La banca centrale tedesca, la Bundesbank, è governata e gestita dal comitato esecutivo. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica federale di Germania. Sabine Mauderer è membro del comitato esecutivo dal 2018.

Partecipa spesso a vari eventi, parla a vari forum e vertici internazionali, conferenze e congressi, ecc.

Il discorso dei membri del comitato esecutivo della Bundesbank può avere un effetto a breve termine sulle quotazioni valutarie, la cui natura dipende dall'argomento e dalla formulazione. Tuttavia, l'effetto è raramente significativo.