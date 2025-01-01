Calendario Economico
Discorso di Mauderer, membro del comitato esecutivo della Deutsche Bundesbank (Deutsche Bundesbank Executive Board Member Mauderer Speech)
|Medio
|Prossimo Evento
|Importanza
Sabine Mauderer, membro del comitato esecutivo della Bundesbank, può chiarire alcuni aspetti delle politiche introdotte dalla banca centrale tedesca. Sabine Mauderer è responsabile dei mercati, delle risorse umane e dei cambiamenti climatici.
La banca centrale tedesca, la Bundesbank, è governata e gestita dal comitato esecutivo. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica federale di Germania. Sabine Mauderer è membro del comitato esecutivo dal 2018.
Partecipa spesso a vari eventi, parla a vari forum e vertici internazionali, conferenze e congressi, ecc.
Il discorso dei membri del comitato esecutivo della Bundesbank può avere un effetto a breve termine sulle quotazioni valutarie, la cui natura dipende dall'argomento e dalla formulazione. Tuttavia, l'effetto è raramente significativo.