Per l'indice mensile dei prezzi delle importazioni, i prezzi sono calcolati in euro (le valute estere sono convertite al tasso di cambio corrente), sono sostenuti dall'importatore al confine tedesco e non sono prezzi di listino. In termini di commercio, a tali prezzi viene assegnato il suffisso CIF (costo, assicurazione, nolo) che descrive anche la posizione della raccolta dei prezzi. Per l'importatore questo significa da un lato costi più elevati, ma dall'altro anche un rischio inferiore. I prezzi non includono le spese pubbliche come dazi doganali o tasse. I prezzi all'importazione sono raccolti a circa 4.900 punti di segnalazione da circa 3.600 rappresentanti dei prezzi.

L'indice può essere descritto come la media ponderata delle singole cifre di variazione dei prezzi formate per una selezione rappresentativa di beni importati (i cosiddetti rappresentanti dei prezzi). Le ponderazioni dell'indice per le merci selezionate si basano sui corrispondenti valori delle importazioni dalle statistiche del commercio estero per il rispettivo anno base.

Le singole serie di prezzi sono standardizzate per un anno base (= 100). Per alcuni beni del commercio mondiale – ad esempio cereali e metalli – vengono utilizzate anche le quotazioni delle borse internazionali. Per garantire che i valori mensili di una singola serie di prezzi riflettano solo le variazioni di prezzo "pure", vengono utilizzate procedure di adeguamento per i cambiamenti di qualità.

L'indice è calcolato secondo la cosiddetta formula di Laspeyres. Ciò significa che i dati di pesatura dell'anno di base corrente rimangono invariati fino a quando l'indice non viene convertito in un nuovo anno base. Il prossimo anno base sarà il 2020, l'ultimo è il 2010.

L'indice dei prezzi all'importazione su base mensile misura le variazioni di prezzo del rispettivo mese rispetto al mese precedente.

Gli indici dei prezzi all'esportazione e dei prezzi all'importazione sono utilizzati per calcolare le ragioni di scambio, una misura della forza economica di un'economia nella concorrenza internazionale. Se i prezzi all'importazione scendono rispetto ai prezzi all'esportazione, le ragioni di scambio migliorano. Questo è visto come positivo per l'economia e può avere un impatto positivo sulla valuta. Tuttavia, l'aumento dei prezzi all'importazione aumenta l'inflazione e questo può avere un effetto positivo sulla valuta a breve termine.

Ultimi valori: