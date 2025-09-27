L’indice del clima di fiducia dei consumatori (CCI) della società di ricerche di mercato di Norimberga GfK è destinato a riflettere la propensione delle famiglie a consumare ed è generalmente pubblicato alle 8.00 del penultimo giorno del mese in esame.

A tal fine, il GfK 2000 esamina in modo rappresentativo individui selezionati di età pari o superiore a 14 anni in base al loro reddito e alle aspettative dei consumatori per i prossimi 12 mesi, alla loro propensione all'acquisto e alle loro aspettative sulla situazione economica generale. L'indice del clima di fiducia dei consumatori tenta quindi di prevedere la variazione della spesa mensile dei consumatori privati sulla base delle sotto-componenti. Tuttavia, l'indice è abbastanza suscettibile di revisione. Anche la correlazione con la spesa effettiva dei consumatori privati è stata debole negli ultimi anni. Più interessanti sono le sottocomponenti, di cui la propensione all'acquisto ha il maggior potere esplicativo per la spesa dei consumatori privati.

L'indice del clima di fiducia dei consumatori di GfK è considerato un indice molto noto dello sviluppo economico in Germania. Serve anche a integrare altre statistiche raccolte ufficialmente, come la fiducia dei consumatori nell'UE. È quindi di particolare importanza quando si prevedono gli sviluppi economici. Il vantaggio dell'indice del clima di fiducia dei consumatori di GfK risiede nella raccolta mensile dei dati. Ciò significa che i valori risultanti sono generalmente disponibili più rapidamente rispetto alle statistiche pubblicate su base trimestrale.

L'indice del clima di fiducia dei consumatori misura la volontà dei consumatori di spendere i loro soldi. La crescita dell'indice consente quindi aspettative economiche favorevoli. L'umore ottimista può essere un indice precoce per la crescita dell'attività dei consumatori e quindi per la crescita dell'inflazione. Un clima di fiducia dei consumatori in aumento è generalmente considerato positivo per l'euro.

Ultimi valori: