Disoccupazione in Germania (Germany Unemployment)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale del lavoro (Federal Employment Agency)
Settore
Lavoro
Medio 2.957 M 2.997 M
2.966 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.957 M
2.957 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Esistono diversi metodi per registrare i dati sulla disoccupazione, ognuno dei quali porta a definizioni diverse di disoccupati. Differiscono in termini di raccolta dei dati, metodi di ricerca di lavoro e definizione di occupati marginalmente.

Le statistiche di occupazione dell'OIL dell'Ufficio federale di statistica attua i criteri riconosciuti e applicati a livello internazionale formulati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la differenziazione delle persone in base al loro status occupazionale. La fonte dei dati sulla disoccupazione è l'indagine sulle forze di lavoro, la quale in Germania è integrata nel Microcensus, un'indagine mensile su 35.000 persone. Le cifre secondo il Codice sociale della Germania (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) sono ottenute dai dati aziendali delle agenzie per l'impiego e dei centri per l'impiego. Secondo questi regolamenti, una persona è disoccupata o attiva se è registrata dalle autorità competenti. A partire da gennaio 2007, i dati sulla disoccupazione raccolti o trasmessi nelle procedure separate sono fusi nelle statistiche BA in modo tale che i singoli episodi di disoccupazione e di ricerca di lavoro si sviluppino senza sovrapposizioni e in modo coerente.

Il dato sulla disoccupazione mostra di quanto è cambiato il numero di disoccupati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I dati del mercato del lavoro sono tra gli indicatori economici più importanti. Tuttavia, ritardano lo sviluppo economico di alcuni mesi, quindi confermano uno sviluppo piuttosto che indicarlo. Tuttavia, un calo del tasso di disoccupazione può avere un impatto positivo sull'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Disoccupazione in Germania (Germany Unemployment)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.957 M
2.997 M
2.966 M
lug 2025
2.970 M
2.986 M
2.968 M
giu 2025
2.972 M
2.975 M
2.961 M
mag 2025
2.963 M
2.939 M
2.930 M
apr 2025
2.922 M
2.938 M
2.918 M
mar 2025
2.922 M
2.888 M
2.896 M
feb 2025
2.886 M
2.876 M
2.881 M
gen 2025
2.880 M
2.872 M
2.869 M
dic 2024
2.869 M
2.878 M
2.860 M
nov 2024
2.860 M
2.875 M
2.854 M
ott 2024
2.856 M
2.853 M
2.829 M
set 2024
2.823 M
2.812 M
2.806 M
ago 2024
2.801 M
2.813 M
2.799 M
lug 2024
2.802 M
2.789 M
2.784 M
giu 2024
2.781 M
2.774 M
2.763 M
mag 2024
2.762 M
2.740 M
2.737 M
apr 2024
2.732 M
2.713 M
2.722 M
mar 2024
2.719 M
2.729 M
2.714 M
feb 2024
2.713 M
2.698 M
2.701 M
gen 2024
2.694 M
2.729 M
2.696 M
dic 2023
2.703 M
2.727 M
2.698 M
nov 2023
2.702 M
2.702 M
2.680 M
ott 2023
2.678 M
2.656 M
2.648 M
set 2023
2.642 M
2.634 M
2.632 M
ago 2023
2.629 M
2.621 M
2.611 M
lug 2023
2.604 M
2.629 M
2.608 M
giu 2023
2.610 M
2.588 M
2.582 M
mag 2023
2.573 M
2.597 M
2.564 M
apr 2023
2.567 M
2.563 M
2.543 M
mar 2023
2.540 M
2.502 M
2.509 M
feb 2023
2.509 M
2.503 M
2.498 M
gen 2023
2.498 M
2.523 M
2.520 M
dic 2022
2.520 M
2.522 M
2.533 M
nov 2022
2.538 M
2.508 M
2.521 M
ott 2022
2.518 M
2.497 M
2.510 M
set 2022
2.510 M
2.474 M
2.497 M
ago 2022
2.497 M
2.433 M
2.469 M
lug 2022
2.463 M
2.344 M
2.416 M
giu 2022
2.417 M
2.277 M
2.284 M
mag 2022
2.285 M
2.283 M
2.289 M
apr 2022
2.287 M
2.296 M
2.301 M
mar 2022
2.298 M
2.319 M
2.316 M
feb 2022
2.312 M
2.366 M
2.345 M
gen 2022
2.345 M
2.408 M
2.393 M
dic 2021
2.405 M
2.439 M
2.428 M
nov 2021
2.428 M
2.479 M
2.462 M
ott 2021
2.466 M
2.516 M
2.505 M
set 2021
2.508 M
2.561 M
2.538 M
ago 2021
2.538 M
2.639 M
2.591 M
lug 2021
2.598 M
2.711 M
2.689 M
123
