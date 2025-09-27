Il PMI delle costruzioni (Purchasing Manager Index) in Germania è compilato e pubblicato da IHS Markit. L'indice mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore edile del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 150 imprese di costruzioni tedesche che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

Attività commerciale generale

Attività di costruzione di case

Attività di costruzione commerciale

Attività di ingegneria civile

Nuovi ordini

Occupazione

Quantità di acquisti

Tempi di consegna dei fornitori

Prezzi di input

Lavoro con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)

Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni commerciali. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni commerciali.

Il PMI è uno degli indici più popolari e attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni. È interpretato come un indice principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI delle costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: