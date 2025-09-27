CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 46.0
46.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
46.0
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il PMI delle costruzioni (Purchasing Manager Index) in Germania è compilato e pubblicato da IHS Markit. L'indice mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore edile del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 150 imprese di costruzioni tedesche che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

  • Attività commerciale generale
  • Attività di costruzione di case
  • Attività di costruzione commerciale
  • Attività di ingegneria civile
  • Nuovi ordini
  • Occupazione
  • Quantità di acquisti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Prezzi di input
  • Lavoro con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)
  • Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni commerciali. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni commerciali.

Il PMI è uno degli indici più popolari e attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni. È interpretato come un indice principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI delle costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
46.0
46.3
lug 2025
46.3
44.8
giu 2025
44.8
44.4
mag 2025
44.4
45.1
apr 2025
45.1
40.3
mar 2025
40.3
41.2
feb 2025
41.2
42.5
gen 2025
42.5
37.8
dic 2024
37.8
38.0
nov 2024
38.0
40.2
ott 2024
40.2
41.7
set 2024
41.7
38.9
ago 2024
38.9
40.0
lug 2024
40.0
39.7
giu 2024
39.7
38.5
mag 2024
38.5
37.5
apr 2024
37.5
38.3
mar 2024
38.3
39.1
feb 2024
39.1
36.3
gen 2024
36.3
37.0
dic 2023
37.0
36.2
nov 2023
36.2
38.3
ott 2023
38.3
39.3
set 2023
39.3
41.5
ago 2023
41.5
41.0
lug 2023
41.0
41.4
giu 2023
41.4
43.9
mag 2023
43.9
42.0
apr 2023
42.0
42.9
mar 2023
42.9
48.6
feb 2023
48.6
43.3
gen 2023
43.3
41.7
dic 2022
41.7
41.5
nov 2022
41.5
43.8
ott 2022
43.8
41.8
set 2022
41.8
42.6
ago 2022
42.6
43.7
lug 2022
43.7
45.9
giu 2022
45.9
45.4
mag 2022
45.4
46.0
apr 2022
46.0
50.9
mar 2022
50.9
54.9
feb 2022
54.9
54.4
gen 2022
54.4
48.2
dic 2021
48.2
47.9
nov 2021
47.9
47.7
ott 2021
47.7
47.1
set 2021
47.1
44.6
ago 2021
44.6
47.1
lug 2021
47.1
47.0
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento