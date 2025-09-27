L'indice dei prezzi al consumo (IPC) per la Germania misura l'andamento medio dei prezzi di tutti i beni e servizi, come cibo, automobili o riparazioni e affitti, per i quali le famiglie private, ma anche i turisti stranieri spendono i loro soldi in Germania. Svolge un ruolo centrale nella valutazione dell'inflazione, della crescita economica reale, dei negoziati salariali e della deflazione dei conti nazionali.

Il calcolo si basa su un carrello della spesa con 600 tipi di merci al più alto livello, che rimangono costanti per 5 anni e per i quali i rappresentanti dei prezzi vengono selezionati più frequentemente. Ogni mese, più di 300.000 singoli prezzi vengono raccolti manualmente, in parte localmente, in parte centralmente, come con i prezzi di Internet. Ciascuno dei 600 tipi di merci è ponderato con la quota di spesa, la quale viene registrata da circa 60.000 consumatori e convertita in un valore medio.

La variazione dell'indice viene calcolata come variazione percentuale. Può essere interpretato come un tasso generale di variazione dei prezzi dal punto di vista del consumatore ed è calcolato secondo la seguente formula:

( 100 * nuovo livello di indice / vecchio livello di indice ) - 100

L'indice dei prezzi al consumo su base mensile riflette la variazione percentuale dei prezzi nel mese di riferimento rispetto al mese precedente.

L'indice dei prezzi al consumo è uno strumento importante per misurare l'inflazione e la stabilità monetaria e funge da metro di misura per la contrattazione salariale ed è incluso nei calcoli del PIL. Se il suo valore aumenta, questo di solito ha un effetto positivo sulla valuta.

Ultimi valori: