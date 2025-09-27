Calendario Economico
Ordini di fabbrica su base mensile in Germania (Germany Factory Orders m/m)
|Medio
|-2.9%
|2.3%
|
-0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I nuovi ordini di produzione comprendono i prezzi (IVA esclusa) di tutti gli ordini per la fornitura di prodotti fabbricati internamente (o in subappalto) da imprese con 20 o più dipendenti nel settore manifatturiero e che sono fermamente accettati durante il mese di riferimento.
Per il calcolo dell'indice dei nuovi ordini corretti per i prezzi nel settore manifatturiero, i risultati mensili sono divisi per i risultati dell'anno base 2015. Inoltre, il risultato complessivo è calcolato come media ponderata dei risultati delle diverse attività economiche. I pesi corrispondono all'importanza dei singoli rami dell'economia nell'anno base 2015. Questo per escludere l'influenza dei cambiamenti strutturali tra i rami dell'economia sullo sviluppo degli indici.
I dati mensili vengono raccolti per le imprese con più di 50 dipendenti, i dati trimestrali per le imprese con più di 20 dipendenti, poi inclusi nelle statistiche mensili per migliorare la qualità.
L'indice su base mensile dei nuovi ordini mostra la variazione percentuale nel mese di riferimento rispetto al mese precedente. Questo indice è considerato un indice precoce della produzione industriale. Un indice in aumento può indicare un'espansione dell'economia tedesca e avere un effetto positivo sui tassi di cambio dell'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di fabbrica su base mensile in Germania (Germany Factory Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
