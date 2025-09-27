Calendario Economico
Situazione economica in Germania secondo l’indice ZEW (ZEW Germany Economic Situation)
|Medio
|-76.4
|-66.8
|
-68.6
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-89.9
|
-76.4
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Dal 1991, fino a 300 esperti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari di grandi aziende selezionate (270 banche, 50 compagnie e società di assicurazione e 30 grandi imprese industriali) sono stati interrogati mensilmente sulle loro valutazioni e previsioni a medio termine di importanti dati sui mercati finanziari internazionali nell'ambito del test del mercato finanziario ZEW. Il Test del mercato finanziario ZEW cattura l'umore prevalente tra gli analisti finanziari tedeschi. I più importanti indicatori finanziari internazionali sono oggetto di questa indagine: Tassi di inflazione, tassi di interesse, indici azionari, tassi di cambio e il prezzo del petrolio.
Nelle loro risposte, gli esperti dei mercati finanziari dovrebbero fornire solo stime qualitative delle tendenze per quanto riguarda la direzione del cambiamento. In altre parole, valutano semplicemente se pensano che la situazione attuale sia "buona" o "non buona".
I risultati del test sui mercati finanziari vengono quindi utilizzati per determinare i valori dell'indice della situazione economica ZEW, che è un indice precoce della situazione economica in Germania, paragonabile all'indice dell’IRE del sentiment economico.
I risultati del test del mercato finanziario ZEW sono pubblicati e commentati nel report sul mercato finanziario. Inoltre, i risultati del sondaggio sono regolarmente pubblicati sulla stampa sotto forma di indicatori e previsioni. Il servizio di informazione Reuters pubblica anche i risultati aggregati del sondaggio.
La crescita degli indici può avere un impatto positivo sui tassi di cambio dell'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Situazione economica in Germania secondo l’indice ZEW (ZEW Germany Economic Situation)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress