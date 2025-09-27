CalendarioSezioni

Situazione economica in Germania secondo l’indice ZEW (ZEW Germany Economic Situation)

Germania
EUR, Euro
Centro per la Ricerca Economica Europea (Centre for European Economic Research)
Medio -76.4 -66.8
-68.6
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-89.9
-76.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Dal 1991, fino a 300 esperti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari di grandi aziende selezionate (270 banche, 50 compagnie e società di assicurazione e 30 grandi imprese industriali) sono stati interrogati mensilmente sulle loro valutazioni e previsioni a medio termine di importanti dati sui mercati finanziari internazionali nell'ambito del test del mercato finanziario ZEW. Il Test del mercato finanziario ZEW cattura l'umore prevalente tra gli analisti finanziari tedeschi. I più importanti indicatori finanziari internazionali sono oggetto di questa indagine: Tassi di inflazione, tassi di interesse, indici azionari, tassi di cambio e il prezzo del petrolio.

Nelle loro risposte, gli esperti dei mercati finanziari dovrebbero fornire solo stime qualitative delle tendenze per quanto riguarda la direzione del cambiamento. In altre parole, valutano semplicemente se pensano che la situazione attuale sia "buona" o "non buona".

I risultati del test sui mercati finanziari vengono quindi utilizzati per determinare i valori dell'indice della situazione economica ZEW, che è un indice precoce della situazione economica in Germania, paragonabile all'indice dell’IRE del sentiment economico.

I risultati del test del mercato finanziario ZEW sono pubblicati e commentati nel report sul mercato finanziario. Inoltre, i risultati del sondaggio sono regolarmente pubblicati sulla stampa sotto forma di indicatori e previsioni. Il servizio di informazione Reuters pubblica anche i risultati aggregati del sondaggio.

La crescita degli indici può avere un impatto positivo sui tassi di cambio dell'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Situazione economica in Germania secondo l’indice ZEW (ZEW Germany Economic Situation)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
-76.4
-66.8
-68.6
ago 2025
-68.6
-53.9
-59.5
lug 2025
-59.5
-70.6
-72.0
giu 2025
-72.0
-79.5
-82.0
mag 2025
-82.0
-77.8
-81.2
apr 2025
-81.2
-85.2
-87.6
mar 2025
-87.6
-86.7
-88.5
feb 2025
-88.5
-88.4
-90.4
gen 2025
-90.4
-89.4
-93.1
dic 2024
-93.1
-89.7
-91.4
nov 2024
-91.4
-91.6
-86.9
ott 2024
-86.9
-92.5
-84.5
set 2024
-84.5
-80.8
-77.3
ago 2024
-77.3
-62.9
-68.9
lug 2024
-68.9
-65.6
-73.8
giu 2024
-73.8
-70.1
-72.3
mag 2024
-72.3
-81.4
-79.2
apr 2024
-79.2
-78.7
-80.5
mar 2024
-80.5
-81.7
feb 2024
-81.7
-77.3
gen 2024
-77.3
-77.1
dic 2023
-77.1
-76.6
-79.8
nov 2023
-79.8
-81.2
-79.9
ott 2023
-79.9
-87.6
-79.4
set 2023
-79.4
-75.0
-71.3
ago 2023
-71.3
-71.5
-59.5
lug 2023
-59.5
-68.7
-56.5
giu 2023
-56.5
-26.5
-34.8
mag 2023
-34.8
-26.1
-32.5
apr 2023
-32.5
-38.0
-46.5
mar 2023
-46.5
-35.1
-45.1
feb 2023
-45.1
-53.9
-58.6
gen 2023
-58.6
-52.1
-61.4
dic 2022
-61.4
-63.9
-64.5
nov 2022
-64.5
-83.2
-72.2
ott 2022
-72.2
-64.6
-60.5
set 2022
-60.5
-58.2
-47.6
ago 2022
-47.6
-48.0
-45.8
lug 2022
-45.8
-24.6
-27.6
giu 2022
-27.6
-42.5
-36.5
mag 2022
-36.5
-42.5
-30.8
apr 2022
-30.8
-26.0
-21.4
mar 2022
-21.4
-6.7
-8.1
feb 2022
-8.1
-22.1
-10.2
gen 2022
-10.2
-22.0
-7.4
dic 2021
-7.4
1.2
12.5
nov 2021
12.5
16.5
21.6
ott 2021
21.6
33.8
31.9
set 2021
31.9
47.6
29.3
ago 2021
29.3
47.9
21.9
1234
