Dal 1991, fino a 300 esperti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari di grandi aziende selezionate (270 banche, 50 compagnie e società di assicurazione e 30 grandi imprese industriali) sono stati interrogati mensilmente sulle loro valutazioni e previsioni a medio termine di importanti dati sui mercati finanziari internazionali nell'ambito del test del mercato finanziario ZEW. Il Test del mercato finanziario ZEW cattura l'umore prevalente tra gli analisti finanziari tedeschi. I più importanti indicatori finanziari internazionali sono oggetto di questa indagine: Tassi di inflazione, tassi di interesse, indici azionari, tassi di cambio e il prezzo del petrolio.

Nelle loro risposte, gli esperti dei mercati finanziari dovrebbero fornire solo stime qualitative delle tendenze per quanto riguarda la direzione del cambiamento. In altre parole, valutano semplicemente se pensano che la situazione attuale sia "buona" o "non buona".

I risultati del test sui mercati finanziari vengono quindi utilizzati per determinare i valori dell'indice della situazione economica ZEW, che è un indice precoce della situazione economica in Germania, paragonabile all'indice dell’IRE del sentiment economico.

I risultati del test del mercato finanziario ZEW sono pubblicati e commentati nel report sul mercato finanziario. Inoltre, i risultati del sondaggio sono regolarmente pubblicati sulla stampa sotto forma di indicatori e previsioni. Il servizio di informazione Reuters pubblica anche i risultati aggregati del sondaggio.

La crescita degli indici può avere un impatto positivo sui tassi di cambio dell'euro.

Ultimi valori: