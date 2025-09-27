Sulla base della statistica del commercio estero, compilata mensilmente dall'Ufficio federale di statistica (Destatis), ma che registra solo le merci che attraversano la «frontiera», la Bundesbank registra e integra anche quei flussi di merci che, senza attraversare la frontiera, passano da un proprietario straniero a un proprietario nazionale (o viceversa). Ad esempio, le vendite da parte di società nazionali che vengono elaborate all'estero per conto di una società nazionale e quindi vendute direttamente da tale società sono menzionate qui. Per la bilancia dei pagamenti, ma anche per le importazioni e le esportazioni della Bundesbank, ciò richiede aggiunte e regolamenti speciali al fine di conciliare le cifre delle statistiche del commercio estero con quelle della bilancia dei pagamenti.

Per quanto riguarda le esportazioni, si aggiunge anche il saldo degli acquisti e delle vendite di merci nel commercio in transito. Si tratta di operazioni in cui un residente acquista beni all'estero per rivenderli successivamente a un altro non residente senza che questi raggiungano la Germania. Ad esempio, il caffè verde viene acquistato da un commerciante tedesco in Africa e poi rivenduto a un torrefattore olandese. Inoltre, la Bundesbank registra i servizi transfrontalieri e altri che non possono essere registrati nelle statistiche del commercio estero perché nessun bene fisico attraversa una frontiera.

La Bundesbank riceve i dati per la transizione attraverso un obbligo di segnalazione mensile di quattro gruppi: privati (importi pari o superiori a 12.500 €), imprese commerciali (importi pari o superiori a 12.500 €), compagnie di navigazione (entrate e spese per gli stranieri) e istituzioni finanziarie (transazioni in titoli, pagamenti di interessi).

Inoltre, le cifre della Bundesbank rappresentano valori monetari in euro che non sono fissati in relazione a un anno di riferimento, come nel caso degli indici dei prezzi all'esportazione dell'Ufficio federale di statistica.

Le informazioni sulle esportazioni vengono utilizzate per valutare il commercio estero tedesco e la domanda di beni provenienti da produttori tedeschi all'estero.

I prezzi delle importazioni e delle esportazioni sono inclusi nelle ragioni di scambio e questo è un parametro per la forza economica di un'economia nella concorrenza internazionale. Se i prezzi all'importazione scendono rispetto ai prezzi all'esportazione, le ragioni di scambio migliorano. Questo è visto come positivo per l'economia e può avere un effetto positivo sulla valuta. Tuttavia, l'aumento dei prezzi all'importazione aumenta l'inflazione e questo può avere un effetto positivo sulla valuta a breve termine.

Ultimi valori: