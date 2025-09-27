Esistono diversi metodi per registrare i dati sulla disoccupazione, ognuno dei quali porta a definizioni diverse di disoccupati. Differiscono in termini di raccolta dei dati, metodi di ricerca di lavoro e definizione di occupati marginalmente.

Le statistiche di occupazione dell'OIL dell'Ufficio federale di statistica attua i criteri riconosciuti e applicati a livello internazionale formulati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la differenziazione delle persone in base al loro status occupazionale. La fonte dei dati sulla disoccupazione è l'indagine sulle forze di lavoro, la quale in Germania è integrata nel Microcensus, un'indagine mensile su 35.000 persone. Le cifre secondo il Codice sociale della Germania (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) sono ottenute dai dati aziendali delle agenzie per l'impiego e dei centri per l'impiego. Secondo questi regolamenti, una persona è disoccupata o attiva se è registrata dalle autorità competenti. A partire da gennaio 2007, i dati sulla disoccupazione raccolti o trasmessi nelle procedure separate sono fusi nelle statistiche BA in modo tale che i singoli episodi di disoccupazione e di ricerca di lavoro si sviluppino senza sovrapposizioni e in modo coerente.

Dal 2009, il numero di "tutta la forza lavoro civile" è stato utilizzato come cifra di riferimento per il numero di persone che hanno un'attività lucrativa, sebbene le serie temporali basate sulla "forza lavoro civile dipendente", che hanno una tradizione più lunga in Germania, siano anche continuate. La "forza lavoro civile dipendente" comprende (solo) i dipendenti soggetti a contributi previdenziali, mentre "tutta la forza lavoro civile" comprende anche i lavoratori autonomi e i familiari assistiti. Questa cifra di riferimento ("tutti i civili occupati" + disoccupati) viene aggiornata una volta all'anno, di solito a maggio o giugno.

Il tasso di disoccupazione è calcolato secondo la seguente formula:

UR = 100 * Disoccupazione a /("tutti i civili occupati" t + Disoccupazione t )

dove a: ora corrente e t: ora programmata (ora di raccolta del valore di riferimento).

Il tasso di disoccupazione mostra la variazione percentuale del numero di disoccupati rispetto al mese precedente. Questa cifra è destagionalizzata.

I dati del mercato del lavoro sono tra gli indicatori economici più importanti. Tuttavia, ritardano lo sviluppo economico di alcuni mesi, quindi confermano uno sviluppo piuttosto che indicarlo. Tuttavia, un calo del tasso di disoccupazione può avere un impatto positivo sull'euro.

Ultimi valori: