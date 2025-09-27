CalendarioSezioni

Cambiamento della disoccupazione in Germania (Germany Unemployment Change)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale del lavoro (Federal Employment Agency)
Settore
Lavoro
Medio -9 K 12 K
2 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0 K
-9 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Esistono diversi metodi per registrare i dati sulla disoccupazione, ognuno dei quali porta a definizioni diverse di disoccupati. Differiscono in termini di raccolta dei dati, metodi di ricerca di lavoro e definizione di occupati marginalmente.

Le statistiche di occupazione dell'OIL dell'Ufficio federale di statistica attua i criteri riconosciuti e applicati a livello internazionale formulati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la differenziazione delle persone in base al loro status occupazionale. La fonte dei dati sulla disoccupazione è l'indagine sulle forze di lavoro, la quale in Germania è integrata nel Microcensus, un'indagine mensile su 35.000 persone. Le cifre secondo il Codice sociale della Germania (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) sono ottenute dai dati aziendali delle agenzie per l'impiego e dei centri per l'impiego. Secondo questi regolamenti, una persona è disoccupata o attiva se è registrata dalle autorità competenti. A partire da gennaio 2007, i dati sulla disoccupazione raccolti o trasmessi nelle procedure separate sono fusi nelle statistiche BA in modo tale che i singoli episodi di disoccupazione e di ricerca di lavoro si sviluppino senza sovrapposizioni e in modo coerente.

Il numero di variazioni della disoccupazione mostra di quanto è cambiato il numero di disoccupati rispetto al mese precedente. Questa cifra è destagionalizzata.

I dati del mercato del lavoro sono tra gli indicatori economici più importanti. Tuttavia, ritardano lo sviluppo economico di alcuni mesi, quindi confermano uno sviluppo piuttosto che indicarlo. Tuttavia, un calo del tasso di disoccupazione può avere un impatto positivo sull'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento della disoccupazione in Germania (Germany Unemployment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-9 K
12 K
2 K
lug 2025
2 K
11 K
10 K
giu 2025
11 K
18 K
33 K
mag 2025
34 K
12 K
6 K
apr 2025
4 K
14 K
25 K
mar 2025
26 K
2 K
9 K
feb 2025
5 K
2 K
11 K
gen 2025
11 K
6 K
10 K
dic 2024
10 K
12 K
6 K
nov 2024
7 K
16 K
26 K
ott 2024
27 K
9 K
19 K
set 2024
17 K
9 K
4 K
ago 2024
2 K
14 K
17 K
lug 2024
18 K
12 K
20 K
giu 2024
19 K
10 K
25 K
mag 2024
25 K
7 K
11 K
apr 2024
10 K
7 K
6 K
mar 2024
4 K
4 K
12 K
feb 2024
11 K
1 K
1 K
gen 2024
-2 K
16 K
2 K
dic 2023
5 K
-9 K
21 K
nov 2023
22 K
-7 K
31 K
ott 2023
30 K
-4 K
12 K
set 2023
10 K
0 K
20 K
ago 2023
18 K
3 K
1 K
lug 2023
-4 K
5 K
30 K
giu 2023
28 K
7 K
13 K
mag 2023
9 K
9 K
23 K
apr 2023
24 K
11 K
19 K
mar 2023
16 K
15 K
6 K
feb 2023
2 K
19 K
-11 K
gen 2023
-15 K
23 K
-13 K
dic 2022
-13 K
27 K
15 K
nov 2022
17 K
28 K
9 K
ott 2022
8 K
20 K
13 K
set 2022
14 K
5 K
26 K
ago 2022
28 K
-3 K
45 K
lug 2022
48 K
-9 K
132 K
giu 2022
133 K
-13 K
-5 K
mag 2022
-4 K
-14 K
-13 K
apr 2022
-13 K
-18 K
-18 K
mar 2022
-18 K
-18 K
-32 K
feb 2022
-33 K
-22 K
-48 K
gen 2022
-48 K
-29 K
-29 K
dic 2021
-23 K
-39 K
-34 K
nov 2021
-34 K
-47 K
-40 K
ott 2021
-39 K
-39 K
-31 K
set 2021
-30 K
-10 K
-53 K
ago 2021
-53 K
-2 K
-90 K
lug 2021
-91 K
0 K
-39 K
12345
