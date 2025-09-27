Anche l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) viene riscosso mensilmente per l'intera Germania sulla base delle leggi europee. Copre i prezzi dei prodotti costanti, comprese le accise riscosse su di essi per tutti i beni e servizi acquistati a livello nazionale che fanno parte della spesa per consumi delle famiglie private. Serve come misura dell'inflazione, come criterio di convergenza per l'Europa e come indice per gli strumenti finanziari.

Oltre ai prezzi raccolti dai cataloghi e da Internet, ma anche localmente, nell'indice sono incluse anche le ponderazioni per diversi tipi di beni, tipi di attività e stati federali che sono determinati da statistiche secondarie. Per l'IPCA è prevista un'accuratezza di 0,1 punti percentuali. La base dei prezzi e dei pesi viene adeguata annualmente, la base dell'indice solo ogni dieci anni.

I valori provvisori sono pubblicati poco prima della fine del mese, i valori finali intorno alla metà del mese successivo. In Europa è garantita la comparabilità sia spaziale che temporale. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi al dettaglio derivano dalla stessa banca dati utilizzando metodi diversi.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo su base annuale riflette una variazione percentuale del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è uno strumento importante per misurare l'inflazione e la stabilità monetaria e funge da metro di misura per la contrattazione salariale ed è incluso nel calcolo del PIL. Se l'indice sale, questo di solito ha un effetto positivo sulla valuta.

Ultimi valori: