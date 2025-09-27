CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) su base annuale in Germania (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale di statistica della Germania (Federal Statistical Office of Germany)
Settore
Prezzi
Basso N/D 2.1%
2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Anche l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) viene riscosso mensilmente per l'intera Germania sulla base delle leggi europee. Copre i prezzi dei prodotti costanti, comprese le accise riscosse su di essi per tutti i beni e servizi acquistati a livello nazionale che fanno parte della spesa per consumi delle famiglie private. Serve come misura dell'inflazione, come criterio di convergenza per l'Europa e come indice per gli strumenti finanziari.

Oltre ai prezzi raccolti dai cataloghi e da Internet, ma anche localmente, nell'indice sono incluse anche le ponderazioni per diversi tipi di beni, tipi di attività e stati federali che sono determinati da statistiche secondarie. Per l'IPCA è prevista un'accuratezza di 0,1 punti percentuali. La base dei prezzi e dei pesi viene adeguata annualmente, la base dell'indice solo ogni dieci anni.

I valori provvisori sono pubblicati poco prima della fine del mese, i valori finali intorno alla metà del mese successivo. In Europa è garantita la comparabilità sia spaziale che temporale. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi al dettaglio derivano dalla stessa banca dati utilizzando metodi diversi.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo su base annuale riflette una variazione percentuale del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è uno strumento importante per misurare l'inflazione e la stabilità monetaria e funge da metro di misura per la contrattazione salariale ed è incluso nel calcolo del PIL. Se l'indice sale, questo di solito ha un effetto positivo sulla valuta.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) su base annuale in Germania (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
2.1%
2.1%
ago 2025 prelim.
2.1%
1.9%
1.8%
lug 2025
1.8%
1.8%
1.8%
lug 2025 prelim.
1.8%
2.1%
2.0%
giu 2025
2.0%
2.0%
2.0%
giu 2025 prelim.
2.0%
2.2%
2.1%
mag 2025
2.1%
2.1%
2.1%
mag 2025 prelim.
2.1%
2.0%
2.2%
apr 2025
2.2%
2.2%
2.2%
apr 2025 prelim.
2.2%
2.5%
2.3%
mar 2025
2.3%
2.3%
2.3%
mar 2025 prelim.
2.3%
2.8%
2.6%
feb 2025
2.6%
2.8%
2.8%
feb 2025 prelim.
2.8%
2.7%
2.8%
gen 2025
2.8%
2.8%
2.8%
gen 2025 prelim.
2.8%
3.0%
2.8%
dic 2024
2.8%
2.9%
2.9%
dic 2024 prelim.
2.9%
2.5%
2.4%
nov 2024
2.4%
2.4%
2.4%
nov 2024 prelim.
2.4%
2.2%
2.4%
ott 2024
2.4%
2.4%
2.4%
ott 2024 prelim.
2.4%
1.7%
1.8%
set 2024
1.8%
1.8%
1.8%
set 2024 prelim.
1.8%
1.6%
2.0%
ago 2024
2.0%
2.0%
2.0%
ago 2024 prelim.
2.0%
2.6%
2.6%
lug 2024
2.6%
2.6%
2.6%
lug 2024 prelim.
2.6%
2.5%
2.5%
giu 2024
2.5%
2.5%
2.5%
giu 2024 prelim.
2.5%
2.5%
2.8%
mag 2024
2.8%
2.8%
2.8%
mag 2024 prelim.
2.8%
1.7%
2.4%
apr 2024
2.4%
2.4%
2.4%
apr 2024 prelim.
2.4%
3.3%
2.3%
mar 2024
2.3%
2.3%
2.3%
mar 2024 prelim.
2.3%
1.8%
2.7%
feb 2024
2.7%
2.7%
2.7%
feb 2024 prelim.
2.7%
2.6%
3.1%
gen 2024
3.1%
3.1%
3.1%
gen 2024 prelim.
3.1%
3.9%
3.8%
dic 2023
3.8%
3.8%
3.8%
dic 2023 prelim.
3.8%
2.4%
2.3%
nov 2023
2.3%
2.3%
2.3%
nov 2023 prelim.
2.3%
2.4%
3.0%
ott 2023
3.0%
3.0%
3.0%
ott 2023 prelim.
3.0%
3.3%
4.3%
set 2023
4.3%
4.3%
4.3%
set 2023 prelim.
4.3%
6.5%
6.4%
ago 2023
6.4%
6.4%
6.4%
ago 2023 prelim.
6.4%
6.6%
6.5%
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento