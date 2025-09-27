CalendarioSezioni

Indice dei prezzi all'ingrosso su base annuale in Germania (Germany Wholesale Price Index y/y)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale di statistica della Germania (Federal Statistical Office of Germany)
Settore
Prezzi
Basso N/D 1.2%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi all'ingrosso (WPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni venduti (prodotti o importati) dai grossisti all'interno del paese nella misura in cui queste vendite fanno parte della funzione all'ingrosso, come i contratti con i rivenditori, con i trasformatori o con altri clienti all'ingrosso. L'indice è calcolato come media ponderata delle variazioni di prezzo (misure medie) raccolte per un campione rappresentativo di materie prime (i cosiddetti rappresentanti dei prezzi) su base mensile, in ogni caso il quinto giorno del mese di riferimento. Le quote di vendita nell'anno base fungono da cifre di pesatura (= pesi dell'indice).

I prezzi effettivi (nessun prezzo di listino o base o ricavi medi) al netto dell'imposta sulle vendite, ma comprese le accise (ad esempio l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sul tabacco) e altri prelievi legali (ad es. contributo alle scorte per i prodotti petroliferi minerali) sono calcolati per 1.200 punti di rendicontazione per 64 settori economici. I prezzi dei mercati all'ingrosso e delle borse merci sono utilizzati anche per alcuni prodotti alimentari.

L'indice è calcolato secondo la cosiddetta formula di Laspeyres. Ciò significa che i dati di pesatura dell'anno di base corrente (2015) rimangono invariati fino a quando l'indice non viene convertito in un nuovo anno di base. Il prossimo anno di base sarà il 2020. L'ultimo anno base prima dell'anno base in corso è stato il 2010.

L'indice dei prezzi all'ingrosso su base annuale riflette le variazioni dei prezzi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento delle vendite al dettaglio e della spesa dei consumatori, le quali potrebbero avere un impatto positivo sui tassi di cambio dell'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi all'ingrosso su base annuale in Germania (Germany Wholesale Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
1.2%
0.5%
lug 2025
0.5%
1.2%
0.9%
giu 2025
0.9%
-0.2%
0.4%
mag 2025
0.4%
0.2%
0.8%
apr 2025
0.8%
1.7%
1.3%
mar 2025
1.3%
2.5%
1.6%
feb 2025
1.6%
0.9%
0.9%
gen 2025
0.9%
1.0%
0.1%
dic 2024
0.1%
-0.9%
-0.6%
nov 2024
-0.6%
0.7%
-0.8%
ott 2024
-0.8%
-1.4%
-1.6%
set 2024
-1.6%
-1.9%
-1.1%
ago 2024
-1.1%
0.7%
-0.1%
lug 2024
-0.1%
-1.4%
-0.6%
giu 2024
-0.6%
0.1%
-0.7%
mag 2024
-0.7%
-0.4%
-1.8%
apr 2024
-1.8%
-3.6%
-2.6%
mar 2024
-3.0%
-1.9%
-3.0%
feb 2024
-3.0%
-1.3%
-2.7%
gen 2024
-2.7%
-2.4%
-2.6%
dic 2023
-2.6%
-3.3%
-3.6%
nov 2023
-3.6%
-3.3%
-4.2%
ott 2023
-4.2%
-3.7%
-4.1%
set 2023
-4.1%
-4.3%
-2.7%
ago 2023
-2.7%
-5.1%
-2.8%
lug 2023
-2.8%
-2.6%
-2.9%
giu 2023
-2.9%
-1.2%
-2.6%
mag 2023
-2.6%
-3.3%
-0.5%
apr 2023
-0.5%
-0.7%
2.0%
mar 2023
2.0%
6.2%
8.9%
feb 2023
8.9%
8.8%
10.6%
gen 2023
10.6%
13.5%
12.8%
dic 2022
12.8%
13.0%
14.9%
nov 2022
14.9%
14.7%
17.4%
ott 2022
17.4%
18.0%
19.9%
set 2022
19.9%
19.0%
18.9%
ago 2022
18.9%
21.0%
19.5%
lug 2022
19.5%
19.5%
21.2%
giu 2022
21.2%
20.4%
22.9%
mag 2022
22.9%
24.1%
23.8%
apr 2022
23.8%
24.0%
22.6%
mar 2022
22.6%
16.9%
16.6%
feb 2022
16.6%
15.1%
16.2%
gen 2022
16.2%
15.2%
16.1%
dic 2021
16.1%
17.6%
16.6%
nov 2021
16.6%
16.6%
15.2%
ott 2021
15.2%
14.6%
13.2%
set 2021
13.2%
13.4%
12.3%
ago 2021
12.3%
11.5%
11.3%
lug 2021
11.3%
11.6%
10.7%
