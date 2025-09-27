L'indice dei prezzi all'ingrosso (WPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni venduti (prodotti o importati) dai grossisti all'interno del paese nella misura in cui queste vendite fanno parte della funzione all'ingrosso, come i contratti con i rivenditori, con i trasformatori o con altri clienti all'ingrosso. L'indice è calcolato come media ponderata delle variazioni di prezzo (misure medie) raccolte per un campione rappresentativo di materie prime (i cosiddetti rappresentanti dei prezzi) su base mensile, in ogni caso il quinto giorno del mese di riferimento. Le quote di vendita nell'anno base fungono da cifre di pesatura (= pesi dell'indice).

I prezzi effettivi (nessun prezzo di listino o base o ricavi medi) al netto dell'imposta sulle vendite, ma comprese le accise (ad esempio l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sul tabacco) e altri prelievi legali (ad es. contributo alle scorte per i prodotti petroliferi minerali) sono calcolati per 1.200 punti di rendicontazione per 64 settori economici. I prezzi dei mercati all'ingrosso e delle borse merci sono utilizzati anche per alcuni prodotti alimentari.

L'indice è calcolato secondo la cosiddetta formula di Laspeyres. Ciò significa che i dati di pesatura dell'anno di base corrente (2015) rimangono invariati fino a quando l'indice non viene convertito in un nuovo anno di base. Il prossimo anno di base sarà il 2020. L'ultimo anno base prima dell'anno base in corso è stato il 2010.

L'indice dei prezzi all'ingrosso su base annuale riflette le variazioni dei prezzi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento delle vendite al dettaglio e della spesa dei consumatori, le quali potrebbero avere un impatto positivo sui tassi di cambio dell'euro.

