Le esportazioni e le importazioni di beni materiali della Germania sono riassunte nel bilancio commerciale. L'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden registra le esportazioni e le importazioni all'interno dell'UE separatamente da quelle con Paesi terzi e quindi le consolida. Se la Germania esporta di più, la bilancia commerciale mostra un surplus, altrimenti un deficit commerciale. La bilancia commerciale, che comprende il saldo dei servizi, il conto dei redditi dei fattori e il saldo dei trasferimenti correnti, è registrata nel conto corrente, che a sua volta fa parte della bilancia dei pagamenti.

Se le esportazioni superano le importazioni, misurate in termini monetari, entro un determinato periodo (di solito un anno), questo è un segno positivo della competitività del paese. Poi si parla anche di bilancia commerciale attiva o positiva. Se la valuta di un paese viene svalutata, i prodotti importati diventano più costosi, le importazioni diminuiscono, mentre le merci esportate diventano più economiche all'estero, le esportazioni aumentano. Di norma, tuttavia, questo effetto è ritardato.

L'economia tedesca è fortemente orientata all'esportazione, ma allo stesso tempo fortemente dipendente dalle materie prime straniere. Con una quota di quasi il 20%, il settore automobilistico è il prodotto di esportazione più importante. Questo è seguito da macchinari e prodotti chimici. I tre insieme coprono quasi la metà delle esportazioni tedesche.

Poiché un surplus di esportazioni troppo elevato potrebbe mettere in pericolo la stabilità di un membro rispetto ad altri Stati dell'UE, è stato concordato un limite con il 6% del prodotto interno lordo, o il 3% se il bilancio nazionale mostra un deficit. Se questo limite viene superato, può essere avviato un esame che potrebbe portare a un procedimento penale, non ancora avvenuto. Dal 1990, la Repubblica federale di Germania ha registrato continuamente un surplus di esportazioni.

Poiché circa due terzi del surplus commerciale tedesco è generato all'interno dell'UE e solo un terzo con altri paesi, l'influenza sull'euro è piuttosto piccola. Inoltre, l'effetto di una variazione della bilancia commerciale non è chiaro e dipende da altri fattori. D'altra parte, un surplus commerciale crescente indica un'economia di successo che potrebbe avere un impatto sui tassi di cambio.

