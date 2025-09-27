Le immatricolazioni di auto nuove su base annua riflettono una variazione del numero di autovetture di nuova immatricolazione in Germania nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il quarto giorno lavorativo di ogni mese, l'Autorità federale per i trasporti automobilistici KBA, membro dell'Associazione europea dei costruttori di automobili ACEA, pubblica i dati sul numero di auto di nuova immatricolazione nell'ultimo mese. Sono disponibili dati separati per tipo di veicolo, produttore e regione.

I dati per il calcolo del report vengono raccolti dalle autorità di regolamentazione locali e dalle compagnie assicurative. Il rapporto include solo le nuove auto che hanno ricevuto le targhe per la prima volta. Tutte le auto che sono già state precedentemente immatricolate nel paese o all'estero sono escluse dal rapporto. Pertanto, i dati di immatricolazione riflettono direttamente le vendite di auto.

La crescita dell'indice dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel paese. Tuttavia, le vendite e le immatricolazioni di automobili possono anche essere influenzate da fattori non economici, come l'inasprimento degli standard ambientali. Pertanto, l'effetto dell'indice sulle quotazioni valutarie è limitato. In generale, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: