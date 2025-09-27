Esistono diversi metodi per registrare i dati sulla disoccupazione, ognuno dei quali porta a definizioni diverse di disoccupati. Differiscono in termini di raccolta dei dati, metodi di ricerca di lavoro e definizione di occupati marginalmente.

Le statistiche di occupazione dell'OIL dell'Ufficio federale di statistica attua i criteri riconosciuti e applicati a livello internazionale formulati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la differenziazione delle persone in base al loro status occupazionale. La fonte dei dati sulla disoccupazione è l'indagine sulle forze di lavoro, la quale in Germania è integrata nel Microcensus, un'indagine mensile su 35.000 persone. Le cifre secondo il Codice sociale della Germania (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) sono ottenute dai dati aziendali delle agenzie per l'impiego e dei centri per l'impiego. Secondo questi regolamenti, una persona è disoccupata o attiva se è registrata dalle autorità competenti. A partire da gennaio 2007, i dati sulla disoccupazione raccolti o trasmessi nelle procedure separate saranno fusi nelle statistiche BA in modo tale che i singoli episodi di disoccupazione e ricerca di lavoro si sviluppino senza sovrapposizioni e in modo coerente.

La disoccupazione non destagionalizzata indica il numero di disoccupati nel mese in esame. Questa cifra non è destagionalizzata.

I dati del mercato del lavoro sono tra gli indicatori economici più importanti. Tuttavia, ritardano lo sviluppo economico di alcuni mesi, quindi confermano uno sviluppo piuttosto che indicarlo. Tuttavia, un calo del tasso di disoccupazione può avere un impatto positivo sull'euro.

