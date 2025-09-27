CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Importazioni su base mensile in Germania (Germany Imports m/m)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale di statistica della Germania (Federal Statistical Office of Germany)
Settore
Trade
Basso N/D 1.3%
4.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Sulla base della statistica del commercio estero, compilata mensilmente dall'Ufficio federale di statistica (Destatis), ma che registra solo le merci che attraversano la «frontiera», la Bundesbank registra e integra anche quei flussi di merci che, senza attraversare la frontiera, passano da un proprietario straniero a un proprietario nazionale (o viceversa). Ad esempio, le vendite da parte di società nazionali che vengono elaborate all'estero per conto di una società nazionale e quindi vendute direttamente da tale società sono menzionate qui. Per la bilancia dei pagamenti, ma anche per le importazioni e le esportazioni della Bundesbank, ciò richiede aggiunte e regolamenti speciali al fine di conciliare le cifre delle statistiche del commercio estero con quelle della bilancia dei pagamenti.

Per quanto riguarda le esportazioni, si aggiunge anche il saldo degli acquisti e delle vendite di merci nel commercio in transito. Ciò significa transazioni in cui un residente acquista beni all'estero, un cambio di proprietà che è considerato un'importazione, senza che raggiungano la Germania. Ad esempio, il caffè verde viene acquistato da un commerciante tedesco in Africa (importazione) e quindi rivenduto a un torrefattore olandese (esportazione a un prezzo più alto). Inoltre, la Bundesbank registra i servizi transfrontalieri e altri che non possono essere registrati nelle statistiche del commercio estero perché nessun bene fisico attraversa una frontiera.

La Bundesbank riceve i dati per la transizione attraverso un obbligo di segnalazione mensile di quattro gruppi: Privati (importi da 12.500 €), imprese commerciali (importi da 12.500 €), compagnie di navigazione (entrate e uscite verso stranieri) e istituzioni finanziarie (operazioni in titoli, pagamenti di interessi).

Inoltre, le cifre della Bundesbank rappresentano valori monetari in euro che non sono fissati in relazione a un anno di riferimento, come nel caso degli indici dei prezzi all'esportazione dell'Ufficio federale di statistica.

Le importazioni tedesche misurano una variazione del volume dei beni e servizi importati nel mese in esame rispetto al mese precedente. Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività del commercio estero tedesco e la domanda di merci importate nel paese.

I prezzi delle importazioni e delle esportazioni sono inclusi nelle ragioni di scambio e questo è un parametro per la forza economica di un'economia nella concorrenza internazionale. Se i prezzi all'importazione scendono rispetto ai prezzi all'esportazione, le ragioni di scambio migliorano. Questo è visto come positivo per l'economia e può avere un effetto positivo sulla valuta. Tuttavia, l'aumento dei prezzi all'importazione aumenta l'inflazione e questo può avere un effetto positivo sulla valuta a breve termine.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni su base mensile in Germania (Germany Imports m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
N/D
1.3%
4.2%
giu 2025
4.2%
0.7%
-3.9%
mag 2025
-3.8%
-0.5%
2.2%
apr 2025
3.9%
-1.4%
-1.4%
mar 2025
-1.4%
2.6%
0.5%
feb 2025
0.7%
-0.1%
5.0%
gen 2025
1.2%
0.8%
1.6%
dic 2024
2.1%
0.0%
-2.7%
nov 2024
-3.3%
-3.9%
-0.3%
ott 2024
-0.1%
0.8%
2.0%
set 2024
2.1%
-3.5%
-2.6%
ago 2024
-3.4%
-0.9%
5.3%
lug 2024
5.4%
3.4%
0.2%
giu 2024
0.3%
-3.2%
-5.5%
mag 2024
-6.6%
0.9%
1.2%
apr 2024
2.0%
2.5%
0.5%
mar 2024
0.3%
-1.7%
3.0%
feb 2024
3.2%
1.5%
3.3%
gen 2024
3.6%
-2.0%
-6.7%
dic 2023
-6.7%
-2.1%
1.5%
nov 2023
1.9%
0.7%
-1.1%
ott 2023
-1.2%
0.9%
-1.9%
set 2023
-1.7%
-3.2%
-0.3%
ago 2023
-0.4%
3.0%
-1.3%
lug 2023
1.4%
-0.2%
-3.2%
giu 2023
-3.4%
-2.4%
1.4%
mag 2023
1.7%
3.1%
-0.1%
apr 2023
-1.7%
0.1%
-5.5%
mar 2023
-6.4%
-0.9%
4.4%
feb 2023
4.6%
1.2%
-1.4%
gen 2023
-3.4%
-0.1%
-5.6%
dic 2022
-6.1%
-0.6%
-3.2%
nov 2022
-3.3%
1.3%
-2.4%
ott 2022
-3.7%
-0.4%
-2.2%
set 2022
-2.3%
-0.7%
4.9%
ago 2022
3.4%
1.2%
0.1%
lug 2022
-1.5%
-0.6%
0.1%
giu 2022
0.2%
-0.6%
3.2%
mag 2022
2.7%
2.9%
3.5%
apr 2022
3.1%
-2.7%
3.2%
mar 2022
3.4%
-1.2%
4.7%
feb 2022
4.5%
17.6%
-4.0%
gen 2022
-4.2%
0.3%
4.0%
dic 2021
4.7%
-2.0%
3.4%
nov 2021
3.3%
4.2%
5.2%
ott 2021
5.0%
-2.7%
0.4%
set 2021
0.1%
-2.1%
2.1%
ago 2021
3.5%
4.0%
-3.6%
lug 2021
-3.8%
-3.2%
0.7%
giu 2021
0.6%
-0.7%
3.4%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento