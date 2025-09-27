Sulla base della statistica del commercio estero, compilata mensilmente dall'Ufficio federale di statistica (Destatis), ma che registra solo le merci che attraversano la «frontiera», la Bundesbank registra e integra anche quei flussi di merci che, senza attraversare la frontiera, passano da un proprietario straniero a un proprietario nazionale (o viceversa). Ad esempio, le vendite da parte di società nazionali che vengono elaborate all'estero per conto di una società nazionale e quindi vendute direttamente da tale società sono menzionate qui. Per la bilancia dei pagamenti, ma anche per le importazioni e le esportazioni della Bundesbank, ciò richiede aggiunte e regolamenti speciali al fine di conciliare le cifre delle statistiche del commercio estero con quelle della bilancia dei pagamenti.

Per quanto riguarda le esportazioni, si aggiunge anche il saldo degli acquisti e delle vendite di merci nel commercio in transito. Ciò significa transazioni in cui un residente acquista beni all'estero, un cambio di proprietà che è considerato un'importazione, senza che raggiungano la Germania. Ad esempio, il caffè verde viene acquistato da un commerciante tedesco in Africa (importazione) e quindi rivenduto a un torrefattore olandese (esportazione a un prezzo più alto). Inoltre, la Bundesbank registra i servizi transfrontalieri e altri che non possono essere registrati nelle statistiche del commercio estero perché nessun bene fisico attraversa una frontiera.

La Bundesbank riceve i dati per la transizione attraverso un obbligo di segnalazione mensile di quattro gruppi: Privati (importi da 12.500 €), imprese commerciali (importi da 12.500 €), compagnie di navigazione (entrate e uscite verso stranieri) e istituzioni finanziarie (operazioni in titoli, pagamenti di interessi).

Inoltre, le cifre della Bundesbank rappresentano valori monetari in euro che non sono fissati in relazione a un anno di riferimento, come nel caso degli indici dei prezzi all'esportazione dell'Ufficio federale di statistica.

Le importazioni tedesche misurano una variazione del volume dei beni e servizi importati nel mese in esame rispetto al mese precedente. Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività del commercio estero tedesco e la domanda di merci importate nel paese.

I prezzi delle importazioni e delle esportazioni sono inclusi nelle ragioni di scambio e questo è un parametro per la forza economica di un'economia nella concorrenza internazionale. Se i prezzi all'importazione scendono rispetto ai prezzi all'esportazione, le ragioni di scambio migliorano. Questo è visto come positivo per l'economia e può avere un effetto positivo sulla valuta. Tuttavia, l'aumento dei prezzi all'importazione aumenta l'inflazione e questo può avere un effetto positivo sulla valuta a breve termine.

