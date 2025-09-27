Calendario Economico
Vendite al dettaglio su base mensile in Germania (Germany Retail Sales m/m)
|Medio
|1.0%
|-0.2%
|
-0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le vendite al dettaglio riflettono una variazione delle vendite al dettaglio tedesche, escluse le autovetture e il carburante. Il campione comprende circa 18.300 aziende. Le vendite sono indicate a prezzi correnti e sono corrette per gli effetti di calendario e stagionali, nonché per l'inflazione.
Il fatturato comprende gli importi totali fatturati da un'impresa nell'anno di riferimento (IVA esclusa) dalla vendita o dal noleggio di beni (prodotti) e dalla fornitura di servizi a terzi, compresi gli autoconsumi, le vendite ai dipendenti e compresi i costi fatturati separatamente per il trasporto, l'affrancatura, l'imballaggio, ecc, indipendentemente dal ricevimento del pagamento e dall'obbligo fiscale. Dal 2017, i ricavi includono anche i proventi da attività accessorie non tipiche.
Le indagini mensili al dettaglio fanno parte del sistema statistico a breve termine dell'Unione europea a fini di politica monetaria ed economica. Forniscono inoltre informazioni sull'uso di parti del consumo privato. Le indagini commerciali mensili sono un importante supplemento ai risultati delle statistiche commerciali annuali, le quali forniscono informazioni sulla struttura, la redditività e la produttività del commercio. Le indagini mensili nel settore della distribuzione sono anche denominate indagini economiche, in contrasto con l'indagine strutturale annuale.
I principali utenti sono
- Ministero federale dell'economia e della tecnologia e corrispondenti dipartimenti statali,
- Commissione europea
- Banca centrale europea,
- Associazioni di categoria,
- Conti nazionali.
La pubblicazione avviene 30 giorni dopo la fine del mese di riferimento per le attività selezionate e 45 giorni dopo la fine del mese di riferimento in una ripartizione approfondita delle attività.
Il fatturato del commercio al dettaglio su base mensile riflette la variazione del fatturato del commercio al dettaglio nel corso del mese di riferimento rispetto al mese precedente. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto i loro livelli di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un impatto negativo sui tassi dell'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio su base mensile in Germania (Germany Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
