L'indice della produzione industriale misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera in Germania nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A causa della sua periodicità, della sua rapida disponibilità e della ripartizione dettagliata per attività economica, è un indice centrale e aggiornato dello sviluppo economico.

Nelle imprese con più di 50 dipendenti, gli uffici statistici degli Stati federali esaminano la produzione mensile di oltre 6.000 prodotti per valore e quantità. Il contributo delle imprese con più di 20 dipendenti viene raccolto trimestralmente e sono inclusi gli indici mensili. Le cifre determinate, che vengono consegnate all'Ufficio federale di statistica il 25 del mese successivo, coprono l'80% del valore della produzione industriale tedesca e vengono poi condensate in indici del settore economico con quote di valore lordo della produzione.

Gli indici di attività a quattro cifre sono utilizzati per gli aggregati più elevati delle attività economiche – tre cifre, due cifre, gruppo principale – fino all'indice di produzione totale, la quota del valore aggiunto lordo al costo dei fattori di ciascuna attività economica nel valore totale dell'industria manifatturiera nell'anno di base. Questi dati a valore aggiunto provengono dall'indagine annuale sulla struttura dei costi nel settore manifatturiero. Al fine di migliorare la qualità degli indici di produzione mensile, essi sono adeguati per ciascuna attività al livello del corrispondente indice di produzione trimestrale.

Gli attuali indici di produzione mensile sono provvisori e contengono ancora poco meno del 10% di stime. Al fine di migliorare la qualità della significatività degli indici al margine corrente, la prevista necessità di correzione è integrata nel calcolo dei risultati provvisori. La necessità di correzione derivante dall'adeguamento dell'indice mensile all'indice trimestrale è attualmente inferiore allo 0,5% su una media annua.

L'indice di produzione non tiene conto della produzione delle imprese con meno di 20 dipendenti. Inoltre, l'indice di produzione rappresenta solo la parte del valore della produzione delle aziende che rientrano nella classificazione dei prodotti. Mancano quindi i valori di produzione derivanti da attività non industriali come il commercio, i trasporti, i servizi e quelle parti della produzione fisica non incluse nell'attuale classificazione delle merci.

L'indice della produzione industriale su base annuale del settore manifatturiero riflette la variazione media dell'indice di produzione nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita della produzione industriale può avere un impatto positivo sui tassi dell'euro.

