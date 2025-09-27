L'agenzia delle finanze della Repubblica federale di Germania pianifica e organizza il finanziamento del bilancio federale e dei suoi fondi speciali attraverso l'emissione di titoli di Stato tedeschi fruttiferi nominali come banconote del Tesoro federale, banconote federali e obbligazioni federali. Nel caso di tali titoli, l'emittente si impegna a effettuare un pagamento fisso annuale degli interessi (cedola) e a rimborsare il debito al valore nominale alla fine del termine. Poiché gli interessi vengono pagati solo una volta all'anno, gli interessi maturati sono inclusi nell'acquisto e nella vendita. Le obbligazioni tendono ad avere un termine più lungo. Poiché i pagamenti regolari di interessi su questi titoli sono generalmente costanti per tutta la durata dell'obbligazione, il loro prezzo di emissione o prezzo di negoziazione viene utilizzato per determinare un tasso di interesse corrente di mercato.

Se l'attrattiva del titolo come forma di investimento aumenta a causa della valuta e/o dell'emittente, il suo prezzo di emissione o di negoziazione aumenta e il tasso di interesse diminuisce. I rischi che un investitore si assume quando acquista tali titoli possono essere descritti come rischio di prezzo (se si vuole vendere il titolo prima della fine del termine), rischio di tasso di interesse (la variazione del tasso di interesse di mercato influenza il prezzo di mercato), rischio di credito (l'emittente potrebbe diventare insolvente o ritardare o sospendere interessi o rimborsi), rischio di cambio (quando si acquista un titolo con una valuta di emissione diversa).

Tra i titoli quotati, gli "Schatzanweisungen" (buoni del tesoro) sono tra quelli con la scadenza più breve, cioè un massimo di 2 anni. Esistono buoni del tesoro a 1 anno infruttiferi. Gli interessi maturati su queste obbligazioni sono rimborsati come premio sul valore nominale. I possessori delle banconote del tesoro a 2 anni ricevono un pagamento annuale costante degli interessi (cedola) e alla fine un rimborso al valore nominale completo.

Nella maggior parte dei casi, un aumento del tasso di interesse può precedere la crescita economica, mentre il suo declino può essere visto come un'indicazione di un rallentamento. Poiché la Germania è lo Stato membro finanziariamente più forte dell'UE, ciò potrebbe avere un impatto corrispondente sul tasso di cambio dell'euro.

