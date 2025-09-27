CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo (IPC) su base annuale in Germania (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)

Germania
EUR, Euro
Ufficio federale di statistica della Germania (Federal Statistical Office of Germany)
Prezzi
2.2%
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) per la Germania misura l'andamento medio dei prezzi di tutti i beni e servizi, come cibo, automobili o riparazioni e affitti, per i quali le famiglie private, ma anche i turisti stranieri spendono i loro soldi in Germania. Svolge un ruolo centrale nella valutazione dell'inflazione, della crescita economica reale, dei negoziati salariali e della deflazione dei conti nazionali.

Il calcolo si basa su un carrello della spesa con 600 tipi di merci al più alto livello, che rimangono costanti per 5 anni e per i quali i rappresentanti dei prezzi vengono selezionati più frequentemente. Ogni mese, più di 300.000 singoli prezzi vengono raccolti manualmente, in parte localmente, in parte centralmente, come con i prezzi di Internet. Ciascuno dei 600 tipi di merci è ponderato con la quota di spesa, la quale viene registrata da circa 60.000 consumatori e convertita in un valore medio.

La variazione dell'indice viene calcolata come variazione percentuale. Può essere interpretato come un tasso generale di variazione dei prezzi dal punto di vista del consumatore ed è calcolato secondo la seguente formula:
( 100 * nuovo livello di indice / vecchio livello di indice ) - 100

L'indice dei prezzi al consumo su base annuale riflette la variazione percentuale dei prezzi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'indice dei prezzi al consumo è uno strumento importante per misurare l'inflazione e la stabilità monetaria e funge da metro di misura per la contrattazione salariale ed è incluso nei calcoli del PIL. Se il suo valore aumenta, questo di solito ha un effetto positivo sulla valuta.

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) su base annuale in Germania (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

ago 2025
N/D
2.2%
2.2%
ago 2025 prelim.
2.2%
2.0%
2.0%
lug 2025
2.0%
2.0%
2.0%
lug 2025 prelim.
2.0%
2.0%
2.0%
giu 2025
2.0%
2.0%
2.0%
giu 2025 prelim.
2.0%
2.1%
2.1%
mag 2025
2.1%
2.1%
2.1%
mag 2025 prelim.
2.1%
2.2%
2.1%
apr 2025
2.1%
2.1%
2.1%
apr 2025 prelim.
2.1%
2.4%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.2%
2.2%
mar 2025 prelim.
2.2%
2.4%
2.3%
feb 2025
2.3%
2.3%
2.3%
feb 2025 prelim.
2.3%
2.3%
2.3%
gen 2025
2.3%
2.3%
2.3%
gen 2025 prelim.
2.3%
2.5%
2.6%
dic 2024
2.6%
2.6%
2.6%
dic 2024 prelim.
2.6%
2.3%
2.2%
nov 2024
2.2%
2.2%
2.2%
nov 2024 prelim.
2.2%
2.2%
2.0%
ott 2024
2.0%
2.0%
2.0%
ott 2024 prelim.
2.0%
1.4%
1.6%
set 2024
1.6%
1.6%
1.6%
set 2024 prelim.
1.6%
1.7%
1.9%
ago 2024
1.9%
1.9%
1.9%
ago 2024 prelim.
1.9%
2.3%
2.3%
lug 2024
2.3%
2.3%
2.3%
lug 2024 prelim.
2.3%
2.2%
2.2%
giu 2024
2.2%
2.2%
2.2%
giu 2024 prelim.
2.2%
2.1%
2.4%
mag 2024
2.4%
2.4%
2.4%
mag 2024 prelim.
2.4%
2.1%
2.2%
apr 2024
2.2%
2.2%
2.2%
apr 2024 prelim.
2.2%
2.6%
2.2%
mar 2024
2.2%
2.2%
2.2%
mar 2024 prelim.
2.2%
2.1%
2.5%
feb 2024
2.5%
2.5%
2.5%
feb 2024 prelim.
2.5%
2.6%
2.9%
gen 2024
2.9%
2.9%
2.9%
gen 2024 prelim.
2.9%
3.3%
3.7%
dic 2023
3.7%
3.7%
3.7%
dic 2023 prelim.
3.7%
3.2%
3.2%
nov 2023
3.2%
3.2%
3.2%
nov 2023 prelim.
3.2%
3.8%
3.8%
ott 2023
3.8%
3.8%
3.8%
ott 2023 prelim.
3.8%
4.5%
4.5%
set 2023
4.5%
4.5%
4.5%
set 2023 prelim.
4.5%
6.2%
6.1%
ago 2023
6.1%
6.1%
6.1%
ago 2023 prelim.
6.1%
6.3%
6.2%
