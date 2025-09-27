CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Conto corrente non destagionalizzato della Germania (Germany Current Account n.s.a.)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Deutsche Bundesbank
Settore
Trade
Basso €​14.8 B €​20.5 B
€​17.1 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​7.6 B
€​14.8 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Conto corrente non destagionalizzato riflette la differenza tra il valore dei beni, servizi e pagamenti di interessi esportati e importati durante il mese in corso. L'indice comprende le seguenti componenti: bilancia commerciale netta (esportazioni meno importazioni), reddito netto (interessi, dividendi) e pagamenti di trasferimenti in entrata (come imposte estere, ecc.). La crescita del valore dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto corrente non destagionalizzato della Germania (Germany Current Account n.s.a.)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​14.8 B
€​20.5 B
€​17.1 B
giu 2025
€​18.6 B
€​29.0 B
€​7.5 B
mag 2025
€​9.6 B
€​9.0 B
€​23.5 B
apr 2025
€​23.5 B
€​19.4 B
€​32.9 B
mar 2025
€​34.1 B
€​27.1 B
€​26.3 B
feb 2025
€​20.0 B
€​15.4 B
€​15.0 B
gen 2025
€​11.8 B
€​17.9 B
€​20.9 B
dic 2024
€​24.0 B
€​18.3 B
€​21.9 B
nov 2024
€​24.1 B
€​17.4 B
€​13.7 B
ott 2024
€​12.5 B
€​18.5 B
€​21.3 B
set 2024
€​22.6 B
€​15.1 B
€​17.1 B
ago 2024
€​14.4 B
€​19.9 B
€​17.7 B
lug 2024
€​16.0 B
€​25.6 B
€​20.6 B
giu 2024
€​23.2 B
€​26.3 B
€​18.3 B
mag 2024
€​18.5 B
€​29.9 B
€​25.1 B
apr 2024
€​25.9 B
€​29.1 B
€​27.8 B
mar 2024
€​27.6 B
€​31.0 B
€​28.7 B
feb 2024
€​29.8 B
€​30.1 B
€​28.0 B
gen 2024
€​29.7 B
€​32.1 B
€​31.6 B
dic 2023
€​31.4 B
€​25.6 B
€​30.5 B
nov 2023
€​30.8 B
€​21.7 B
€​20.0 B
ott 2023
€​21.4 B
€​21.2 B
€​28.0 B
set 2023
€​28.1 B
€​21.9 B
€​22.8 B
ago 2023
€​16.6 B
€​5.3 B
€​18.8 B
lug 2023
€​18.7 B
€​18.6 B
€​28.4 B
giu 2023
€​29.6 B
€​15.1 B
€​8.2 B
mag 2023
€​8.9 B
€​35.2 B
€​22.3 B
apr 2023
€​21.8 B
€​21.6 B
€​30.5 B
mar 2023
€​32.4 B
€​11.8 B
€​22.5 B
feb 2023
€​22.6 B
€​23.7 B
€​17.0 B
gen 2023
€​16.2 B
€​23.7 B
€​25.6 B
dic 2022
€​24.3 B
€​11.0 B
€​17.4 B
nov 2022
€​16.9 B
€​18.5 B
€​5.7 B
nov 2022
€​16.9 B
€​4.7 B
€​5.7 B
ott 2022
€​5.9 B
€​7.5 B
€​14.8 B
set 2022
€​14.8 B
€​10.6 B
€​0.6 B
ago 2022
€​0.6 B
€​8.2 B
€​5.4 B
lug 2022
€​5.0 B
€​10.2 B
€​14.3 B
giu 2022
€​16.2 B
€​10.9 B
€​2.5 B
mag 2022
€​2.5 B
€​16.2 B
€​8.9 B
apr 2022
€​7.4 B
€​19.3 B
€​18.7 B
mar 2022
€​18.8 B
€​28.6 B
€​21.1 B
feb 2022
€​20.8 B
€​17.5 B
€​12.4 B
gen 2022
€​11.0 B
€​24.6 B
dic 2021
€​23.9 B
€​24.5 B
€​18.5 B
nov 2021
€​18.9 B
€​14.7 B
€​17.6 B
ott 2021
€​15.4 B
€​19.0 B
€​20.0 B
set 2021
€​19.6 B
€​22.0 B
€​15.4 B
ago 2021
€​11.8 B
€​13.3 B
€​17.9 B
lug 2021
€​17.6 B
€​14.9 B
€​22.6 B
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento